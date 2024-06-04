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洗水塔害電梯故障 北市廣慈社宅研擬補償

經緊急搶修後已有一部電梯恢復運作。（市議員陳怡君提供）

經緊急搶修後已有一部電梯恢復運作。（市議員陳怡君提供）

2024/06/04 05:30

〔記者詹湘淇／台北報導〕台北市廣慈博愛園區社宅D1棟因四部電梯進水故障，廿七層樓高的住戶只能靠樓梯通行，目前已緊急修復兩部，另兩部預計明（週三）天恢復運行，台北市長蔣萬安昨在市政總質詢答詢時，坦言是水塔清洗後，未手動回復水壓造成溢水致電梯故障，將釐清責任後依合約懲處、究責；台北市住宅及都市更新中心表示，將與都市發展局研議住戶補償方案，並建立相關機制以確保系統運作無虞。

議員對物管未盡監督之責 需擬賠償機制

去年八月豪大雨，前市長柯文哲推動的首座公辦都更社宅「斯文首善」漏水嚴重，管委會被迫自製塑膠盆接水應急，社宅工程品質遭到質疑，這次卻疑因人為疏失造成廣慈社宅電梯停擺。民進黨議員洪健益表示，市府一年給物業管理公司上億元管理費，竟因無人監督水塔清洗作業，未手動回復水壓造成纜線浸濕、電梯受損，這種人為疏失釀災，非常丟臉，應儘速研擬賠償機制。

民進黨市議員陳怡君也到現場關切，她表示，洗一次水塔就電梯進水，那麼洗第二次、第三次呢？是設計有問題？工程有瑕疵？還是物管人為疏失？住戶權益受損的部分，應全面賠償以示負責。

蔣：循前例處理方式 儘可能減免租金

蔣萬安坦言，電梯故障是水塔清洗完畢後未手動回復水壓，將依合約規定懲處，釐清責任後循前例處理方式，儘可能減免租金，造成住戶、身心障礙朋友不便的地方，會深刻檢討。

住都中心表示，經與都發局、廠商會勘後，研判是五月底清洗頂樓水塔後，系統在補水過程中發生溢水，因排水宣洩不及致流入電梯梯廳；至於是設備故障還是人為操作不當所致，尚需進一步釐清。都發局已要求廠商於一週內觀察設備情形，若經確認為人為疏失，將依契約規定究責。

住都中心指出，昨已修復兩部電梯，預計明天全部恢復運作；總計有二六○戶受影響，其中獨居長者九戶，行動不便者六戶，已提供有需求的住戶早、晚餐，如有外送需求，則請物管人員協助。未來在水塔清洗時，物管人員需在現場確認水塔補水完成、所有系統復歸正確後回報中心、確認住戶可正常使用後，才能離開，以確保系統運作無虞。

廣慈博愛園區D區社宅電梯因積水全數故障。（記者何玉華攝）

廣慈博愛園區D區社宅電梯因積水全數故障。（記者何玉華攝）

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