北市教甄自然考題爆爭議 「不改答案」恐生變

北市國小教甄答案遭疑有誤，考生申請答案釋疑，但教育局表示尊重命題教授專業，不更改答案。 （取自教育局官網）

2024/06/02 05:30

代課教師工會黃湘仙指答案給錯 教育局「將錯就錯」引發反彈

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市一一三學年度公立國民小學教師聯合甄選初試日前落幕，不過全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，有題自然科答案給錯，考生申請釋疑後，教育局仍維持錯誤答案。對此，教育局原回應尊重命題教授專業不更改答案，但對於教育局將錯就錯的做法，越來越多人跳出來反駁，事件越演越烈，晚間該局緊急召開教師聯合甄選委員會討論此題，將於今上午九點公告結果。

教育局緊急開會 今上午公告結果

爭議題目為「臺北市一一三學年度公立國民小學教師聯合甄選初試專門類科知能試題｜自然科學／雙語教育自然科學類」第四十一題：「植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？」選項包含A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。教育局五月廿五日公告答案為「A二氧化碳」，廿五日至廿七日受理疑義申請，並於廿九日公告答案疑義，認定此題維持原答案。

黃湘仙︰教局應給考生一個交代

生物系專業教師黃湘仙指出，答案一定是「水」，植物透過光合作用當中的光反應裂解水產生能量接續進行碳反應，氧氣是植物用不到的副產物，一般大眾會直觀認為植物吸收二氧化碳變成氧氣，但其實不然，理科的對錯很明顯，教育局應給考生一個交代，建議此題應送分。

補教老師李亞翰︰教授應承認錯誤

師大生科碩士、補教老師李亞翰直言，這是很瞎的錯誤，原先命題沒有顧慮到光合作用可細分為光反應與碳反應，題目問的氧氣一定是來自於水，而非二氧化碳，這對考生造成不公平，教授應承認錯誤。

老師游雲霞︰市府這樣的態度不太好

景美女中生物老師游雲霞也說，只有光反應才有氧氣的產生，而且二氧化碳是碳反應的反應物，雖然當中也有氧，但沒有能力變成氧氣。光反應最重要的產物除了電子、氫質子之外就是氧氣，這在實驗上也很容易證明，只要用簡單的同位素實驗就可以證明。她說，如果是出題教授害怕承認錯誤，而要大家將錯就錯，市府這樣的態度也不太好，身為教育單位有錯誤還是要承認。

輿論發酵後，教育局於晚間表示，考量涉及考生權益及錄取情形異動，晚間緊急召開教甄委員會，將積極朝向考生權益保障方面進行妥善研商，於今上午九時公告結果。資深教育人員指出，如果是題目不夠精準通常會將兩個可以的答案都給分，如題目不精準到難以判斷，就可能完全送分，但要碰上改答案的情形則少之又少。

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