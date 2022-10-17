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    首頁　>　臺北市

    黃珊珊松江市場掃街 攤商送雞精

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊16日至松江市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    無黨籍台北市長候選人黃珊珊16日至松江市場拜票，爭取選民支持。（記者羅沛德攝）

    2022/10/17 05:30

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市昨傾盆大雨，無黨籍台北市長候選人黃珊珊持續至市場掃街拜票，而對於中共第二十次全國代表大會開幕，傳出民進黨擬於投票前強打「抗中保台」策略，黃珊珊再嗆，台灣人無不保台，重點是保台究竟是保台灣人，還是執政黨的政治舞台，若仍要如此操作，相信台灣人智慧不會這麼低。

    黃珊珊昨率民眾黨市議員候選人林珍羽至松江市場掃街，雖外頭下大雨，但黃輕鬆表示，因是在室內公有市場，影響不大，且市民都在雨天中生活也無特別雨備，仍辛勤照常工作，因此自己也很正常跑行程，不受下雨影響，但會持續關注暴雨是否造成災情。

    松江市場自治會代表送上象徵好彩頭與包中等寓意的蘿蔔及包子，還有攤商熱情送上雞精為黃珊珊加油打氣，令她笑得合不攏嘴；至於國民黨候選人蔣萬安則淋雨在戶外市場掃街，被解讀有意打悲情牌，黃珊珊說「我從不評論別人」，大家做自己該做的事。

    適逢中共二十大期間，傳出民進黨將在選前主打抗中保台，黃珊珊昨受訪時再嗆，台灣人無不保台，重點是保台究竟是保台灣人，還是執政黨的政治舞台，若仍要如此操作，相信台灣人智慧不會這麼低。

    至於民眾黨立委蔡壁如因碩士論文涉抄襲而請辭立委，黃珊珊表示，每個人都要為自己行為負責，讚許蔡壁如相當負責。

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