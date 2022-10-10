深蹲換乘 黃珊珊︰公車站就地升級健身房嗎？

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨至文山區木柵忠順廟參拜，現場示範3下深蹲。（記者鄭名翔攝）

2022/10/10 05:30

〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安拋出「深蹲廿下換免費搭乘公車一次」政見，引發熱議；無黨籍市長參選人黃珊珊昨應邀在鏡頭前示範平時練氣功的深蹲動作，並強調，鼓勵運動雖是好事，但政策除要有可行性，還須考量公平性，若按照蔣的想法，許多身心障礙者等市民無法做深蹲，將被排除在外。她強調市民需要「懂得深思熟慮的市長」，而非將公車站「就地升級為健身房」。

市民需要的是「懂得深思熟慮的市長」

黃珊珊、蔣萬安、民進黨參選人陳時中昨同台出席台北葫蘆寺建廟七十五週年九聖關渡宮會香大典，蔣於參香後便率先離去，黃、陳則分乘兩艘船，隨神駕渡過淡水河抵達對岸社子島；黃珊珊下午再至文山區木柵忠順廟參拜。

對於蔣萬安提出深蹲換免費搭公車；黃珊珊昨受訪時被問到是否會做深蹲，立即現場示範起立蹲下三次，動作熟練、不疾不徐，並透露每天早晚都有各練十五分鐘氣功習慣，本就會蹲馬步、深蹲，掛保證要做廿下絕沒問題。

黃珊珊表示，鼓勵運動雖是好事，但政策不僅須具可行性外，更重要還要有公平性，例如身心障礙者等許多市民都無法做深蹲，如此恐被排除，雖樂見對手提出政策，但仍呼籲應考慮執行的可行性及公平性。

黃珊珊說，若目的為市民健康，就應提供足夠運動休閒環境，而非將公車站「就地升級為健身房」，她有自信自己所提政策藍圖都更加實際可行，暗酸蔣萬安「深蹲或許可以救台灣，但市民需要一個懂得深思熟慮的市長。」

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