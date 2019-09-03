北市23所國小沒冷氣 2021年全面安裝

2019-09-03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市推動國中小全面裝設冷氣，光隆實業昨在台北市政府牽線下，捐贈十六台冷氣給位在陽明山的格致國中、湖田國小。目前北市公立國中已全部安裝冷氣，公立小學的裝設率則為八十七％，即仍有廿三所小學還沒裝冷氣，台北市教育局表示，預計二○二一年全面裝設完成。

光隆實業 捐贈16台冷氣

台北市長柯文哲昨出席「光隆實業股份有限公司捐贈格致國中暨湖田國小冷氣設備典禮」，致詞時提到，中低收入戶學生部分，裝設費用每人補助三千元、電費每年每人補助八百元；若學校需要汰換老舊供電設備、新設太陽能光電板或植栽綠化等節能計畫，今年預計辦理電源改善學校計四十九校，經費為三億二四四五萬元。

電源改善49校 經費3.2億

教育局表示，格致國中裝設冷氣後，北市國中的裝設率已達百分百，小學則為八十七％，仍有廿三所小學還沒裝設，預計二○二一年完成。

格致國中校長陳昫姮受訪表示，到格致國中四年，這一、兩年明顯感受到氣溫上升，雖然比山下低了三度左右，仍會覺得「黏黏的」很不舒服，加上溫度高也容易讓孩子昏昏沉沉。她強調，學校管理辦法初步規定上午十點以後才能開冷氣，每個教室均配備四到六個電扇，同時向孩子宣導使用者付費的觀念，未來會再跟老師討論修正管理辦法。

湖田國小校長林映杜表示，由於學校西曬，即使做了屋頂綠化，但是上午十一點至下午三點這段時間，教室內溫度不時就會超過卅度，尤其六到九月；因經費問題，過去只能把電扇「加大再加大」，吹了半天還是熱風，未來超過廿八度才會開冷氣，其他時間儘量吹自然風。

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