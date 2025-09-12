為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    柯文哲交保撤銷發回 民眾黨批雙標：對比陳怡君案落差大

    京華城案被告前台北市長柯文哲、國民黨籍台北市議員應曉薇聲請具保停押，獲台北地院裁准，北檢以證人尚未詰問完畢等為由提抗告，高院今天撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（資料照）

    京華城案被告前台北市長柯文哲、國民黨籍台北市議員應曉薇聲請具保停押，獲台北地院裁准，北檢以證人尚未詰問完畢等為由提抗告，高院今天撤銷原交保裁定，發回北院更裁。（資料照）

    2025/09/12 17:33

    〔記者李文馨／台北報導〕京華城案被告、前台北市長柯文哲聲請具保停押，獲台北地院裁准，北檢以證人尚未詰問完畢等為由提抗告，高院今天撤銷原交保裁定，發回北院更裁。民眾黨表示，在民進黨議員陳怡君貪污案，合議庭自行裁准100萬元交保，對比柯案卻出現巨大的落差，民眾黨實難接受。

    民眾黨表示，高院在陳怡君貪污案中，合議庭今天自行裁定撤銷地院羈押決定，准以100萬交保的理由，明確強調必須有「勾串證言之具體事實」方符合法定羈押原因，且檢察官起訴即代表證據已蒐集完成，法院沒有「接力補強有罪證據」的義務，否則不僅違反訴訟當事人的武器平等原則，更壓縮法院無罪推定原則的審判空間。然而，如今碰到柯文哲案卻出現巨大的落差與不同的標準，本黨實難接受。

    民眾黨指出，北院的裁定交保理由已清楚揭示，本案重要證人已交互詰問完畢，並強調羈押是侵害人權的手段，「不得僅為防杜勾串證人等緣由，遽認凡有其他證人尚未到庭進行交互詰問者，即有串證之虞，否則將有違憲法保障被告之對質詰問權，亦不符合比例原則。」

    民眾黨說，然而，高院竟未考量本案已歷經超過8個月的審理期間，檢方聲請傳喚的重要證人均已交互詰問完畢，卻仍空泛地以「無法排除湮滅證據或勾串共犯、證人之虞」為由，撤銷地院所為交保裁定，不僅嚴重侵害人權，也違反羈押最後手段性的要求。

    民眾黨呼籲，地方法院合議庭的法官，應本於獨立審判的精神，捍衛法律專業與公平法院的價值，在發回後的裁定中明確釐清交保所定的條件內容與範圍，並依高院發回的意旨補強說明並無羈押柯文哲的必要理由，以維護柯文哲的刑事基本人權。

