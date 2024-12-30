批國民黨幫派化、暴力化 林右昌嘆立委像小太妹比中指成社會負面教材

民進黨秘書長林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪時批評，國民黨近來在國會有幫派化、暴力化與民粹化三大現象。（圖由《CNEWS匯流新聞網》提供）

2024/12/30 15:52

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨秘書長林右昌今接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪時批評，國民黨近來在國會有幫派化、暴力化與民粹化三大現象，還有立法委員像小太妹一樣對著鏡頭比中指，變成社會的負面教材，很多媽媽說小朋友也在學；針對國民黨封鎖會議室3分鐘修法，林也舉所羅門王的故事為例，民進黨認為立法院的秩序運作與民主都很重要，所以不願學國民黨這樣幹。

林右昌批評，國民黨是國會第一大黨，卻無法秉持「當家不鬧事」的原則，從4、5月與民眾黨聯手推動擴權、濫權，被憲法法庭判定違憲的法案以來，國民黨已出現幫派化、暴力化、民粹化三大現象，過去最喜歡講公民道德的國民黨，現在卻變成社會的負面教材。

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談及近期國民黨封鎖內政委員會的會議室，關起門來一黨修法，1分鐘將「選罷法修正草案」送出委員會，嚴重打擊國會運作秩序，「國會是比人頭，不是比拳頭」林右昌提到，在內政委員會選罷法的一個修正案，國民黨自己關起門來一黨修法，這在委員會這從來沒有發生過。

「如果國民黨可以這樣幹，很多人說那民進黨也可以這樣幹」，林右昌舉所羅門王的故事為例指出，兩個母親在爭奪小孩時，親生母親不忍兒子被殺掉選擇放棄，民進黨也是一樣，因為認為民主跟立法院的秩序的運作都很重要，所以民進黨不願意像學國民黨那樣的幹法。

林右昌也感嘆，國民黨現在在國會打人還蠻理智氣壯，總是打頭、打臉、踹不該踹的地方，打完還會笑人老弱殘兵，甚至有立委像小太妹一樣對鏡頭比中指，很多媽媽說小朋友也在學，還反問「為什麼立委可以我們不行？」國會真的亂了套。

林右昌質疑，國民黨是立院多數黨，為什麼不能在委員會好好討論，只要最後表決通過、法案還是會過，卻硬要破壞內規跟秩序，造成衝突，「正本清源，誰當家？現在立法院長是韓國瑜，如果你不協商，那當這個院長要幹麼？」

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