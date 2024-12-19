力阻爭議法案！民進黨立委攻占主席台 陳瑩被陳玉珍抓傷送醫

國民黨立委陳玉珍與民進黨立委陳瑩爆發肢體衝突。（記者陳志曲攝）

2024/12/19 22:50

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會明天預計處理「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等爭議法案，民進黨團為力阻法案通過，數十名民進黨立委今晚破窗攻入議場，占據主席台。國民黨立委陳玉珍意圖闖入，遭民進黨立委陳瑩抱住、攔下，雙方爆發肢體衝突，陳瑩手背被抓傷送醫。

立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提議的院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將提高罷免連署的選罷法修正草案、提高大法官裁判門檻的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等爭議草案，列為討論事項前4案。

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為確保明天院會順利進行，國民黨立委17日下午起就在議場前搭起兩頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，馬拉松接力守議場64小時，防止民進黨團搶占主席台或遞案。

民進黨團晚間在議場側門集結，綠委鍾佳濱、陳俊宇等人破壞議場窗戶玻璃，隨後大批綠委進到議場內防守，王義川也在社群發布占據主席台的照片，民進黨立委助理則守住另一側門口；陳玉珍隨即從議場大門前往側門試圖闖入，被民進黨立委陳瑩抱住阻擋，雙方發生口角、肢體衝突，陳瑩雙手被陳玉珍抓傷送醫。

民進黨立委陳瑩受傷送醫。（記者李文馨攝）

國民黨立委陳玉珍意圖闖入。（記者李文馨攝）

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