為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    力阻爭議法案！民進黨立委攻占主席台 陳瑩被陳玉珍抓傷送醫

    國民黨立委陳玉珍與民進黨立委陳瑩爆發肢體衝突。（記者陳志曲攝）

    國民黨立委陳玉珍與民進黨立委陳瑩爆發肢體衝突。（記者陳志曲攝）

    2024/12/19 22:50

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會明天預計處理「公職人員選舉罷免法」、「憲法訴訟法」及「財政收支劃分法」等爭議法案，民進黨團為力阻法案通過，數十名民進黨立委今晚破窗攻入議場，占據主席台。國民黨立委陳玉珍意圖闖入，遭民進黨立委陳瑩抱住、攔下，雙方爆發肢體衝突，陳瑩手背被抓傷送醫。

    立法院程序委員會17日表決通過國民黨立法院黨團所提議的院會議程草案，將報告事項全數暫緩列案，並將提高罷免連署的選罷法修正草案、提高大法官裁判門檻的憲法訴訟法修正草案，以及攸關全國稅收分配的財劃法部分修正草案等爭議草案，列為討論事項前4案。

    為確保明天院會順利進行，國民黨立委17日下午起就在議場前搭起兩頂帳篷，更備有充氣床墊、暖爐、桌子等設備，馬拉松接力守議場64小時，防止民進黨團搶占主席台或遞案。

    民進黨團晚間在議場側門集結，綠委鍾佳濱、陳俊宇等人破壞議場窗戶玻璃，隨後大批綠委進到議場內防守，王義川也在社群發布占據主席台的照片，民進黨立委助理則守住另一側門口；陳玉珍隨即從議場大門前往側門試圖闖入，被民進黨立委陳瑩抱住阻擋，雙方發生口角、肢體衝突，陳瑩雙手被陳玉珍抓傷送醫。

    民進黨立委陳瑩受傷送醫。（記者李文馨攝）

    民進黨立委陳瑩受傷送醫。（記者李文馨攝）

    國民黨立委陳玉珍意圖闖入。（記者李文馨攝）

    國民黨立委陳玉珍意圖闖入。（記者李文馨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播