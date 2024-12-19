追女網友砍傷文大男！醒吾男大生湊不出10萬 改裁5萬交保限制住居

醒吾科大學生砍傷文化男大生，地院改裁5萬交保並限制住居。（資料照，擷取自Threads）

2024/12/19 19:27

首次上稿 16:35

更新時間 19:27（卓男10萬元覓保無著，士院改裁5萬元交保、限制住居）

〔記者溫于德／台北報導〕醒吾科技大學19歲卓姓男大生與文化大學19歲劉姓男大生，先後透過網路遊戲結識同1名女網友，展開追求。卓男不滿劉男傳訊息給他媽媽，「你兒子在騷擾女生」，昨天持菜刀到文大砍傷劉男。士林地檢署今天複訊卓男，認定他犯殺人未遂罪且有逃亡之虞，向法院聲請羈押但未禁見；士林地院稍早對卓男裁定10萬元交保並限制住居，但卓男覓保無著，故士院改裁5萬元交保。

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警方調查，卓男、劉男透過網路遊戲先後結識女網友，3人都未碰過面，但他們都對女網友有好感，展開追求，互生嫌隙。劉男曾傳訊息嗆卓男，還稱已經傳訊息給他媽媽，「你兒子一直在網路上騷擾女生」，兩人相約昨天下午在文化大學後門談判。

卓男帶菜刀現身，見到劉男就砍，劉男也企圖奪刀反擊，混亂中，兩人左手都被菜刀割傷。文大警衛見狀，趕緊上前制止，通報教官報警。

卓男、劉男昨天先後被送醫包紮，並無大礙，卓男警訊後移送，士檢認卓男涉犯殺人未遂罪且有逃亡之虞，聲押但未禁見。

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