青鳥立院外抗議藍營濫權 警方公布交管措施

警方公布今、明兩天立法院周邊的交管措施。（記者王冠仁翻攝）

2024/12/19 16:06

〔記者王冠仁／台北報導〕「經濟民主連合」、「台灣公民陣線」等民間團體，不滿國民黨團於本會期將強行通過《選罷法》、《憲法訴訟法》跟《財劃法》三大爭議法案，今天、明天先後於立法院濟南路舉辦「討伐傅崑萁大遊行」、「守護憲法法庭，捍衛公民罷免權，守住民主過好年」守護行動；對此，警方公布交管措施，呼籲民眾行經管制路段要遵守警方指揮。

經濟民主連合表示，遊行的第一目的是批判傅崐萁集團及其核心成員，就任以來推動各項「癱瘓政府人事，掏空國家財政，向台灣民選政府搶奪行政權，拆除憲法法庭與公民罷免權等民主安全閥」各項亂台法案。第二目的是要警告國民黨《選罷法》、《憲法訴訟法》與《財政收支劃分法》提案的連署立委，不要隨傅崐萁起舞，未來以上法案闖關表決，青鳥公民運動必定對追隨傅崐萁、背叛民主體制的所有立委究責到底。

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中正一分局指出，針對今天晚上的遊行活動，警方在下午5時30分起，在濟南路1段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）往西全線車道，管制車輛通行。基於本次集會遊行活動安全維護考量，今天下午6時30分起，擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線。

至於明天的抗議活動交管措施，時間是從早上6時起，在濟南路1段（中山南路【不含】至林森南路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行。針對當日集會活動安全維護考量，也會視狀況擴大管制青島東路（中山南路至林森南路）、鎮江街（忠孝東路至濟南路）雙向全線及中山南路東側慢車道等。

警方說，為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另本次集會遊行活動管制措施亦將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，特別籲請駕駛人隨時收聽路況報導，避開交通管制路段，提前改道行駛。

警方公布今、明兩天立法院周邊的交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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