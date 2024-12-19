台日簽署植物品種檢定報告書MOU 農業部：更有利農產品交流布局

台日關係協會會長蘇嘉全（左2）與日台交流協會會長大橋光夫代表簽署台日植物品種檢定報告書合作備忘錄。（農業部提供）

2024/12/19 16:23

〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部今天（19日）宣布，台日雙方簽署植物品種檢定報告書合作備忘錄，兩國將相互採認植物品種檢定報告書，預期可節省申請品種權所需2到3年的時間及成本，互惠兩國育種權益，強化雙方農業智慧財產權，也更有利兩國農產品交流與佈局。

品種全都是屬地主義，都必須經當地審查才能享有保護，農業部說，品種權審查因為配合植物的生育期和植株性狀調查等作業，自申請到獲得品種權往往需要2~3年以上，對育種者而言時間和金錢都是成本，如果要申請多個國家的品種權，所需的成本更是向上疊加，歷經1年多磋商，台日兩國達成互認植物品種檢定報告書的合作共識，今天由台日關係協會會長蘇嘉全與日台交流協會會長大橋光夫在日本東京簽署。

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農業部說，我國相繼於2019年與歐盟簽署相互採認蝴蝶蘭檢定報告書行政協議，2021年與越南簽署植物品種檢定及保護國際合作瞭解備忘錄；截至2024年11月底，我國共有17件優良品種透過這種合作機制取得國外品種權。

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