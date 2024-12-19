總統維安連傳洩密 立委要求國安單位啟動跨部會全面調查

保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，近來被檢調發現，他涉嫌將總統賴清德（見圖）的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。（資料照）

2024/12/19 12:19

〔記者謝君臨／台北報導〕針對警官涉洩總統賴清德維安機密被收押一案，民進黨立委陳冠廷表示，繼戍守總統府維安的「天下第一營」憲兵二一一營4名士官涉販售公務機密給中共被起訴後，此案再度引發社會關注，顯示我國國家安全體系已出現嚴重漏洞，他要求國安單位應立即啟動跨部會全面調查，並警惕中共藉機滲透統戰。

保六總隊第一警官大隊曹姓警務員，自今年5月借調國安局特勤中心後，近來被檢調發現，他涉嫌將賴總統的不公開行程、維安資訊，洩漏給民間友人。曹員在本月8日被特勤中心解編、歸建保六總隊，並於9日依洩密、違反國家機密保護法送辦並收押。保六總隊強調對曹員處以停職處分，也會嚴加調查、絕不護短。

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對此，陳冠廷指出，檢調日前查獲總統維安團隊的萬里警衛室警官涉嫌多次洩漏總統機密行程，包括維安警力配置及移動路線等重要資訊，此案更與先前憲兵二一一營洩密案形成連環效應，突顯我國正副元首維安工作已面臨嚴峻挑戰。

陳冠廷直言，中共蒐集我方元首行程資訊，絕非僅是單純的情報蒐集，而是具有明確的政治目的。「國家最高領導人的維安竟頻頻出現漏洞，我們絕對無法接受。」國安單位必須立即啟動跨部會調查機制，從警政、憲兵到軍方，都應全面檢討相關人員的背景審核制度是否出現問題，同時加強忠誠考核的頻率與深度。

陳冠廷表示，對於所有接觸機密的人員，除了基本的安全核可資格審查外，更應強化定期複查機制，包括其犯罪紀錄、財務狀況，以及是否受到境外勢力影響等。他也強調，面對當前國安威脅，各權責部會必須立即採取行動，確保國安體系的完整性，絕不能讓任何危及國安的漏洞存在。

民進黨立委賴瑞隆指出，總統行程被洩露，當然影響總統安全，而總統安全就是台灣安全，若其行程被敵方掌握，甚至於有些不利於總統的行動，會造成台灣內部的不安與紛亂，呼籲國安團隊必須更加謹慎小心。

賴瑞隆說，中共透過各種方式不斷滲透取得各項大小機密，同時利用在台協力者滲透取得國家機密，小到行程，大到國家機密預算，甚至配合中共做對台不利的事，這部分國安單位確實必須更加重視、防衛。

賴瑞隆強調，中國對台灣存在不友善的動作，軟硬兼施，必須加強不讓總統行程被曝光，置於險地，這是國安部門重要的工作，也是所有台灣人民的要求。

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