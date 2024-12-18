YouBike 2.0E桃園、雙北限速不同調 新北交局表態：維持20公里

YouBike 2.0E電輔車在桃園限速25公里，在雙北限速20公里，超過限速就會停止電力輔助。（新北市交通局提供）

2024/12/18 18:57

〔記者黃子暘／新北報導〕YouBike 2.0E電輔車在桃園電力輔助限速25公里，在雙北限速20公里，被批評共同生活圈不同調，台北市交通局將與新北、桃園2市討論速限及斷電問題。新北市交通局簡任技正吳政諺今（18）日說，雙北市基於捷運站密度、行人多寡等考量才限速20公里，新北目前會與台北同樣維持限速20公里，還會再收集使用者、行人意見，3市會在跨市會議持續討論。

吳政諺指出，新北目前會與台北暫時維持20公里，因為新北行人多、捷運站密度也比桃園高，交通環境近似台北，基於保護交通安全考量，雙北才限速20公里；爬坡部分，若使用者將車速維持在20公里速限以下，電輔車提供的輔助動力與限速25公里的電輔車無異。

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吳政諺說，雙北8月才引進電輔車，會再觀察、收集電輔車使用者以及行人的意見，3市是否要統一速限，將會在跨市協調工作會議上討論。

也有聲音質疑，雙北、桃園限速不同調，乾脆雙邊車輛限於原市調度、不要互通？吳政諺解釋，此舉難度較高，來往縣市邊界民眾可能因此面臨換不到車的窘境，便利性打折扣。

新北市交通局補充，依據「道路交通管理處罰條例」第69條第1項，有關電輔車的最大行駛速率規定是25公里以下，雙北市考量到電輔車可騎上人車共道人行道，加上人口密集，為保護行人安全，所以訂20公里為電輔車騎乘供電上限。

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