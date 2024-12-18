喊話國會理性討論 賴清德盼如期通過總預算

總統賴清德喊話國會以理性、民主、實質討論的精神處理各項議事與法案，並讓明年度中央政府總預算如期通過。（資料照）

2024/12/18 18:18

〔記者陳昀／台北報導〕立法院國民黨團日前阻擋民進黨立委進入立法院內政委員會，1分鐘完成初審提高罷免門檻的「公職人員選舉罷免法修正草案」，朝野今在委員會再度展開激烈攻防。總統賴清德在臉書喊話，他懇切地希望國會能以理性、民主、實質討論的精神處理各項議事與法案，並讓明年度中央政府總預算如期通過，順利開展保家衛國、福國利民的建設。

賴清德表示，出訪太平洋友邦回來後，他和行政團隊持續推動各項政策與工作，同時關心時事動態，尤其是近來立法院的議事。民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌，台灣在國際上被看見、受肯定，與民主同盟國家站在同一陣線對抗威權擴張的基礎，正是因為我們擁有自由民主。

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賴清德指出，此時此刻我們更應不分朝野、一致團結對外，才能面對所有的挑戰，他懇切地希望，國會的議事、討論與協商，都能理性、而且符合民主程序進行，這不僅是彰顯民主的價值，更是民主政治的真諦，也是全民所期待的。

賴清德強調，他與國人同胞一致期待，一票一票選出的國會，能以更理性、遵循民主程序、落實實質討論的精神，來處理各項議事與法案；更重要的是，能夠在謹慎審查後，讓明年政府的總預算如期通過，讓許多保家衛國、福國利民的建設，可以如期如質地開展。「接下來的日子，我們會繼續努力。願台灣順遂，願各位平安。」

總統賴清德表示，民主是得來不易的資產，期待國會更理性、更民主。（圖擷取自賴清德臉書）

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