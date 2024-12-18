小玉賣換臉謎片判囚5年已發監 判賠6被害人共185萬元

百萬YouTuber「小玉」朱玉宸（圖右）。（資料照）

2024/12/18 12:26

〔記者張文川／台北報導〕網紅「小玉」朱玉宸與助理莊炘睿，利用軟體把黃捷、高嘉瑜等119位政界、社會名人的臉，「深偽」變臉到ＡＶ女優身上，製成仿真性愛片牟利，一審新北地院將小玉判刑5年6月得易科罰金，二審高等法院去年12月依個人資料保護法將小玉加重判刑6年8月，其中5年不得易科罰金，今年5月定讞，已發監服刑；其中6名被害人於二審提起刑事附帶民求償，高院今判小玉應賠償每人各20萬至50萬元不等，共應賠185萬元。可上訴。

多位遭變臉的被害人，於一審期間就已分別提出附帶民事求償，新北地院先後陸續判朱、莊應賠償立委黃捷、一位空姐、一位正妹網紅各100萬元，賠另一女網紅50萬元，其餘另有十多名被害者的求償案，分別由不同法官審理中。

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刑事二審審理時，其中6名被害人也提出附帶民事求償，移由高院民事庭審理，今天宣判，依6名被害人各被換臉3部影片、3片、4片、5片、10片、11片，受害程度不同，各判應賠償3人各20萬元、1人25萬元、2人各50萬元。

小玉2人承認共同製作合成換臉猥褻影片，招攬民眾付費線上觀覽，網路影片極易複製、廣佈而難以查證來源，易致社會大眾於瀏覽擬真性極高的換臉影片後，誤信被害人演出猥褻影片，而降低其社會評價，侵害其名譽權。審酌小玉2人為直播主及Youtuber，依總上傳換臉影片數量，侵害情節有別，各自判賠精神慰撫金。

小玉自2020年起，把119名被害人移花接木到日本Ａ片中，上網販售換臉色情片，獲利1338萬多元。新北地院依違反個資法將119罪各處刑5月徒刑，雖總共執行5年6月，但可易科罰金獲，免關；檢察官認為量刑過輕，提起上訴。

二審高等法院認為，其中已有83位被害人另提加重誹謗告訴，一審量刑卻與未提告的36人相同，並不恰當；考量網路影像傳播難以完全消除，本案影片數量龐大，獲利不少，一審量刑過輕，不符罪刑相當。

二審審酌小玉是主謀，將其中83罪改判各7月，併合應執行5年刑、不得易科罰金；另36罪各判6月，應執行1年8月得易科罰金；莊男也由原本3年8月徒刑，加重為4年6月，但仍可易科罰金。

最高法院今年5月8日駁回朱、莊上訴定讞，2人於5月29日報到發監執行。

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