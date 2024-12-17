考委被提名人柯麗鈴未過關 總統府：是否補提名視實務運作

考試委員被提名人柯麗鈴（如圖）未過關，總統府表示，是否補提名將視實務運作。（資料照）

2024/12/17 15:25

總統府感謝立院完成審查 第14屆考試院20日赴任

〔記者陳昀／台北報導〕立法院今審查第14屆考試院院長、副院長及考試委員，僅柯麗鈴1人未獲過半同意票；總統府表示，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於20日赴任，至於未獲同意的遺缺是否補提名，將視實務運作狀況所審慎評估。

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總統府發言人郭雅慧表示，總統府感謝立法院完成人事同意權審查，使歷經3個多月看守期的考試院能夠恢復常態運作。9位被提名人是總統府向各界廣徵適格人才，並經審薦小組嚴謹專業之作業程序，由賴總統依「專業性」及「代表性」考量提名，皆為一時之選。

郭雅慧說，總統府尊重立法院人事同意權審查的結果，惟對於部分人選未獲同意，仍表達遺憾之意，相信所有獲得通過的被提名人，就任後都會不負所託，為實踐考試院的憲政職權努力不懈。

郭雅慧強調，賴總統感謝所有被提名人，從過去在各自工作崗位上，乃至這次承擔提名重任以來，在在展現願意為國家付出、為全國公務人員奉獻的努力。賴總統也感謝考試院全體同仁，在看守期間仍兢兢業業、堅守崗位，維繫考試院院務的基本運作。

郭雅慧表示，賴總統期盼考試院能在最短時間內恢復常態運作，將安排第14屆考試院於20日赴任，以確保全國考生及公務人員之權益。至於未獲同意的遺缺未來是否補予提名，將視考試院實務運作狀況所需，再審慎評估後續妥適處理方式。

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