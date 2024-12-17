貓熊外交翻版？ 蔣萬安推雙城「小貓熊」交流

台北上海雙城論壇今天（17日）登場，台北市長蔣萬安、副市長林奕華與上海市府副市長華源見證雙方簽署合作備忘錄。（記者劉信德攝）

2024/12/17 15:15

〔記者何玉華／台北報導〕台北上海雙城論壇今（17）天在晶華酒店登場，台北市長蔣萬安到場見證雙方簽署智慧醫療合作與小貓熊物種交流及保育合作備忘錄，被外媒問到是否有意重啟馬英九時代的貓熊外交？也有媒體關切是否幫圓仔牽紅線？蔣萬安表示，去年他到上海參加雙城論壇時主動提出小貓熊交流計畫，今年簽署備忘錄後，後續會一步一步來持續進行各項的合作交流。

台北市政府與上海市政府今年在雙城論壇中簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「台北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」，有外媒關切是否與馬英九時期的貓熊外交作法類似？媒體也關切是否要幫圓仔牽紅線，繁衍下一代？

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市府簽署的「小貓熊」計畫與「圓仔」大貓熊是完全不同的動物；小貓熊是咖啡色愛爬樹，大貓熊則是大隻黑白毛色，圓嘟嘟的可愛外型。

蔣萬安表示，去年他到上海參加雙城論壇時，因為希望台北市立動物園的小貓熊能夠持續地繁衍下去，但是缺乏相關的配對物種，剛好上海動物園有，因此主動向上海提出希望能夠合作。很高興今年雙城論壇能夠正式簽署MOU，接下來就可以進行實際的具體合作計畫，一步一步來持續進行各項的合作交流。

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