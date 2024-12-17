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    YouBike 2.0E北北桃限速不同 桃園車輛可在北市「超速」

    YouBike 2.0E示意圖。（記者蔡思培攝）

    YouBike 2.0E示意圖。（記者蔡思培攝）

    2024/12/17 15:15

    〔記者蔡思培／台北報導〕電輔車YouBike 2.0E已在各縣市上路，不過北市議員詹為元發現，雙北與桃園針對YouBike 2.0E時速限制不同，由於YouBike車輛調度是跨縣市共同調度，台北街頭常出現來自桃園的YouBike2.0E車輛，且在台北市區仍能「超速」行駛，建議北北桃統一標準。對此台北市交通局表示，未來會與新北、桃園共同評估電力輔助上限一致，或將桃園車輛車輛調度回桃園市。

    詹為元表示，雙北為避免電輔車行駛速度過快壓迫行人空間，規定超過20公里時即停止電力輔助，但桃園市電輔車仍維持25公里供電上限。由於YouBike會在北北桃間共同調度，台北市街頭常出現來自桃園、時速可開至25公里的YouBike 2.0E，電輔車限速標準不一致可能造成交通隱患，

    詹為元指，他先前就要求台北市政府針對YouBike 2.0E統一限速標準，避免「不同車、不同速」情況影響市民使用經驗與交通安全，但交通局卻回覆各地道路環境差異較大，三縣市在12月2日聯合會議尚無共識。

    詹為元認為，市府的回覆是放任問題擴大，甚至默許現狀。既然北北桃的電輔車調度已共同運作，限速標準更應該統一。北市為保護行人而調降車速，但若任由調度過來的桃園車輛開至時速25公里，政策良善目標便徹底被削弱。他呼籲市府盡快協調北北桃達成電輔車限速標準，若未能統一限速標準也應將桃園電輔車調度回桃園市。

    台北市交通局表示，桃園電輔車在今年2月即上線營運，當初時速設定為每小時25公里後停止電力輔助，雙北電輔車則在今年8月上線，考量主要騎乘於人行道，時速達每小時20公里即停止供電避免影響行人。交通局在調閱電輔車租借紀錄，北市境內借桃園車輛約10%。對於議員建議北北桃電力輔助上限一致，或將桃園車輛車輛調度回桃園市，北市交通局表示將與新北桃園共同評估。

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