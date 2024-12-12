已婚牙醫否認偷吃牙科助理 他的同事全說了...

情境照

2024/12/12 11:19

〔記者溫于德／台北報導〕已婚牙醫阿成（化名）否認偷吃牙科助理阿美（化名），二人均拒絕賠償原配160萬元，然台北地院透過阿成同事、同為牙醫阿豪的證詞，得知阿美曾跟診阿成，阿成也會向患者提起家人，因此阿美不可能未探尋阿成婚姻狀況便同意交往，決定判二人應判賠60萬元給原配；可上訴。

這對夫妻於1999年結婚，原配近期調閱戶籍謄本，驚見身為牙醫的丈夫阿成，早在2022年便將個人戶籍遷至萬華區一處房產，再經查訪，原配才得知阿成與小三阿美同居該處，並以夫妻相稱，決定對二人求償160萬元。

請繼續往下閱讀...

阿成解釋，萬華房產是他以法拍方式購入，且為求房屋稅自住稅率優惠，才將他的戶籍遷入，卻礙於民間對法拍屋觀感不佳，從未對家人提過，但也未與陌生女子姦宿。

阿美表示，數年前她曾在牙醫診所兼職約1年，後來她雖與阿成交往，但未曾聽聞也不知阿成已婚，況她在另處租屋，並未與阿成同居，否認具賠償責任。

北院依戶籍謄本、萬華住址電梯監視器畫面，指阿美縱然未與已婚阿成同居，也多次前往阿成位於萬華的房產與之獨處，且二人在電梯密閉空間內，阿美會以雙手環繞阿成的脖子，可見二人相處確實親密。

再者，牙醫同事阿豪曾到庭證稱，阿美於2012年至2013在診所擔任牙科助理，當時阿美曾與阿成一同上班並跟診，在診所會聽到阿成向患者提起家人，阿成家人也來過診所。

北院認爲，阿美任職診所長達1年，每月跟診阿成約5至10日，數量並不少，且阿美離職後仍與阿成保持聯繫，應無可能未探尋阿成的婚姻狀況、個人背景資訊，故認阿美、阿成均侵害配偶權，判二人應賠償60萬元給原配。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法