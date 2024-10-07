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    AI比對施政報告與過往相似度高 陳宥丞批蔣萬安市政無亮點

    台北市長蔣萬安今天下午率市府團隊施政報告。（記者蔡思培攝）

    台北市長蔣萬安今天下午率市府團隊施政報告。（記者蔡思培攝）

    2024/10/07 16:19

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市議會已經開議，台北市長蔣萬安今天下午率市府團隊施政報告。不過民眾黨議員陳宥丞用AI比對發現，蔣萬安的施政報告與上一份施政報告相似度極高，他質疑蔣萬安毫無市政亮點，希望未來別再了無新意，只照本宣科。

    陳宥丞今在議會指出，蔣萬安上任後到新加坡、韓國、日本、上海、美國市政考察，但他用AI比對蔣萬安施政報告，卻發現此報告與上一份施政報告相似度高達80%，在市民主觀意識裡蔣萬安這2年毫無市政亮點，希望未來蔣萬安不要了無新意，只會照本宣科。

    陳宥丞表示，蔣萬安出訪美國時，相關局處、議員們都提出許多可借鏡處，不該草草帶過、好像沒有去，民脂民膏不能這樣用。他也點出，施政報告對於上海雙城論壇是否舉辦、小貓熊配對、貓熊外交等議題都隻字未提。

    陳宥丞也說，最近串流平台「黑白大廚」很流行，議會今天上演「藍綠大廚」，大家準備芋頭、蝦子、黃連、甚至有刀具，就是希望蔣萬安磨刀霍霍再向台北市長柯文哲砍過去。他提醒蔣萬安是台北市長，不要忘記他上任時監察院如何回覆京華城案、市府立場為何、公務員如何陳述，他希望蔣萬安依法行政，別淪為政治打手，且要收心認真市政。

    對此台北市政府表示，研考會是使用誠功文章相似度比對（軟體由台灣學術倫理教育資源中心下載），去年6月第一次施政報告與去年9月第二次報告相似度38%、去年9月第二次報告與今年4月第三次報告相似度52%、今年4月第三次報告與今年10月施政報告相似度40%。市府近三次報告平均相似度43.3%。

    陳宥丞則說，有時詢問AI的方法不同，跑出的結果也不同。但他認為，相似度多少對於市民而言並不重要，重要的是蔣市府政策有沒有亮點，有沒有辦法拿出實際作為，而不是拘泥於數字做無謂的爭執。

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