山陀兒強度減弱為輕颱 新北、基隆列降雨警戒

山陀兒減弱為輕度颱風。（中央氣象署官網擷取）

2024/10/03 17:46

〔記者林志怡／台北報導〕中度颱風「山陀兒」今日中午12時40分登陸高雄小港，為當地帶來嚴重風雨災情。中央氣象署說明，颱風結構在登陸後遭到地形破壞，下午5時強度已下降為輕度颱風，但颱風外圍環流與東北季風的交互作用仍有為北部帶來豪雨的風險，因此對新北市、基隆市發布降雨警戒。

中央氣象署說明，山陀兒颱風下午5時位於高雄的北北東方約30公里之處，以每小時6轉4公里緩慢速度，向北進行，近中心最大風速相當於11級風、瞬間最大陣風相當於13級風。

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根據最新資料顯示，山陀兒颱風過去3小時強度減弱為輕度颱風，目前中心持續向北緩慢移動，其暴風圈壟罩苗栗以南、花東陸地及澎湖，對桃園以南、南投、宜蘭、花蓮、台東地區及澎湖構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱的趨勢。

此外，中央氣象署仍持續針對桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、臺南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、屏東、恆春半島、澎湖等發布陸上颱風警報，另針對新北市、基隆市發布降雨警戒。

山陀兒颱風3日中午從高雄小港登陸，台北地區午後出現間歇性強陣風，民眾雨傘頻頻開花。（記者朱沛雄攝）

台北地區午後出現間歇性強陣風，民眾雨傘頻開花。（記者朱沛雄攝）

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