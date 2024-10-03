颱風10月高雄登陸 山陀兒有紀錄以來第1個

颱風山陀兒生成後路徑多變，多次警報單呈現近似滯留，最終在今天中午12時許於高雄登陸。氣象署指出，若限縮範圍，「在10月於高雄登陸」的颱風，山陀兒是有紀錄以來第1個。圖為鼓山區銘傳路馬路淹成水路。（讀者提供）

2024/10/03 17:44

〔中央社〕颱風山陀兒生成後路徑多變，多次警報單呈現近似滯留，最終在今天中午12時許於高雄登陸。氣象署指出，若限縮範圍，「在10月於高雄登陸」的颱風，山陀兒是有紀錄以來第1個。

根據交通部中央氣象署最新颱風警報單，中颱山陀兒今天下午4時中心位置在高雄的東北方約20公里處，以緩慢的速度向北前進。

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氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，若是要限縮範圍，「在10月於高雄登陸」的颱風，有紀錄以來的確只有山陀兒；秋天的颱風在動態上相當多變，也不易預測，就台灣的地理位置而言，大多數的颱風會由台灣東半部登陸，因此要在高雄甚至西南部登陸，相當罕見。

根據氣象署資料，山陀兒於9月28日上午8時在菲律賓東方海面生成，9月29日便針對山陀兒發布海上颱風警報，9月30日凌晨2時30分發布陸上警報。

最初預測路徑，山陀兒會由巴士海峽北轉、穿過台灣東部海面北上，然而隨著時間推演，山陀兒向西移動的分量也愈多，逐漸由台灣東部海面北上變成南端登陸，最後則是收斂預測由西南部登陸。

然而登陸後的路徑預測也發生很大的轉變，由原本自西南部登陸後往東穿過中央山脈、由東部出海再北上，直到昨天修正為自西南部登陸後、沿西部陸地北上。

強度方面，山陀兒生成的環境適合其發展，接近台灣時已達中颱強度，且行進龜速，在巴士海峽期間仍然在增強變胖，10月1日已達強颱等級；然而後續在台灣西南部海面近似滯留一段時間，反而削弱了山陀兒的強度，今天中午12時40分才正式以中颱之姿登陸高雄小港。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說明，颱風移動主要還是需要靠導引氣流，山陀兒移動進入了「鞍型場」，也就是大氣處於平衡的狀態，左右的高壓都無法導引它，才會發生近似滯留的現象；山陀兒滯留愈久，就愈容易受到地形破壞。

根據氣象署資料，前1個於高雄登陸的颱風，要回溯至1977年7月的颱風賽洛瑪，於菲律賓東方海面生成後經巴士海峽北上自高雄附近登陸、台中港附近出海，暴風圈掠過全台；當時對高雄港造成嚴重破壞，創下16級強陣風紀錄。

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