羅智強質疑死刑有條件合憲是實質廢死 卓榮泰：應有執行的空間

行政院長卓榮泰（右起）與法務部長鄭銘謙。（記者塗建榮攝）

2024/09/24 14:40

〔記者劉宛琳／台北報導〕藍營主張死刑有條件合憲是實質廢死，國民黨立委羅智強今天在立法院質詢行政院長卓榮泰，是否認為大法官解釋是實質廢死，卓表示，在滿足它所列的那幾種狀況、條件底下，是應該有執行（死刑）的空間。

羅智強表示，民進黨在黨綱自由人權的部分寫研議廢止死刑的可能性，請問卓榮泰贊成廢除死刑嗎？卓表示，黨綱這麼寫是研議他的可行性，但現在可行不可行，憲法法庭之後就是一個標準，憲法法庭做出的決定就是共同的標準。

請繼續往下閱讀...

羅智強詢問卓榮泰，現在多數民調反映民眾是贊成死刑還是廢除死刑？卓表示，贊成死刑的比較多；羅再問，在這麼強大民意的反對下，卓榮泰贊成憲法法庭廢除死刑嗎？卓說，憲法法庭的解釋是「有條件的合憲」，下面說了很多的條件，行政機關在這幾個條件下，如何逐一地去執行。

羅智強再問卓榮泰，贊成大法官在死刑有條件的合憲下又設下超高門檻來達到實質廢死嗎？卓榮泰表示，他不能說同意不同意，大法官解釋出來就只能夠做社會共同的標準，行政部門該做的，例如說2年內要修很多的法。

羅智強追問，是否認為大法官已經實質廢死？卓榮泰表示，「在滿足它所列的那幾種狀況、條件底下，是應該有執行（死刑）的空間，是有空間的」。羅再問，在賴清德總統執政的4年內，有執行死刑的可能性嗎？卓則重申，裡面有很多要2年內完成修法。羅則說，他認為是零，社會大眾已覺得實質廢死。

羅智強表示，前總統蔡英文時期的法務部長蔡清祥曾主張，死刑的存廢要由立法院修法決定，不應該由大法官來解釋，請問卓榮泰認同這樣的主張嗎？法務部長鄭銘謙表示，法務部在這次死刑的言詞辯論主張死刑是合憲的，但他也知道死刑這個議題是社會意見分層。

羅智強表示，過去5年民進黨執政有478件殺人案件，只有2個死刑定讞，所以還不用大法官設門檻，現狀要判就不容易了。羅智強詢問，姦殺、殺警、殺父母小孩，嚴重危害社會治安算情節嚴重嗎？鄭銘謙表示，這算非常嚴重。

卓榮泰表示，這些行為如果都經過合乎憲法的正當法律行政程序，要依法執行。卓也說，這種行為，國人都無法容忍，法律也無法容忍，但如果他合於憲法規定的正當法律程序，經過這個程序後，政府必須依法執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法