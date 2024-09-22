拆除曹永和故居惹議 台大：不具文資價值且有公安疑慮

對於拆除史學家曹永和故居引發討論，台大今表示該建築不具文資價值且有公安疑慮。（資料照）

2024/09/22 20:22

〔記者楊綿傑／台北報導〕台大研究生協會今預告將抗議台大校方拆除以故中研院士曹永和故居，台大發表回應指出，該建築群不具文資價值，且因受到地震及颱風豪雨影響造成樑柱傾斜恐產生公安問題，已與8號住戶密切連絡，並對文資審議積極參與，後續曹院士相關文資紀念已有相關方案。

台大指出，近期地震及極端氣侯導致的暴雨事件影響，校方6月即發現溫州街52巷2、4、6號房舍已有樑柱傾斜狀況。為避免產生公共安全問題，依法於6月下旬申請拆除執照，審慎評估在8號房舍原有結構安全無虞下辦理2、4、6號房舍拆除工程。7月下旬凱米颱米來襲，該區段房舍結構狀況更顯惡化，拆照於8月5日核定，本月18日進行拆除。

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台大提到，校方為求慎重並保障8號住戶使用安全，額外再於8月上旬規劃「溫州街52巷6、8號共同牆壁補強工程」協助住戶補強結構支撐，並進行牆面防水水泥砂漿粉刷，同時進行屋瓦及屋樑收邊回復，以確保8號房屋構結、防水、外觀及日常使用上均萬無一失，該工程近日即將施工。

台大表示，學校行政單位一向與8號房舍住戶密切聯繫，7月中旬即告知週邊房屋現況惡化一事，拆除前也已明確告知其2、4、6號拆除工程，施作時不會影響8號房舍安全；施工前均於週邊張貼施工公告、並於圍籬懸掛工程告示週知，拆除後也持續確認安全。

台大說到，「溫州街52巷2、4、6號日式宿舍」從當初文資審議委員於今年5月現場會勘，到台北市文化資產審議會開會審議期間，包含當地居民、文資團體等相關人士，均公開、多次且充分發表意見後，審議會最後才做成「不具文化資產價值」的決議，過程中校方均積極參與和溝通。

對於曹永和相關文資，台大表示，已提出「意象保存」的概念，將有價值的文史人物及脈絡納入學校未來學術教育活動中。因此在建物拆除前，已進行建物3D掃描，以作為意象保存的基底及相關文史紀錄。校方也將於圖書館舉辦曹院士紀念特展，並規劃在學校展示空間陳列相關文物緬懷曹院士。

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