週一北宜花仍有紅爆雨彈 南部豪雨趨緩

中央氣象署製圖說明未來一週天氣預測，週一桃園以北、宜蘭、花蓮仍有紅爆雨彈。（中央氣象署提供）

2024/09/22 17:52

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週一雨彈轟炸熱區曝光！週二全台放晴

〔記者蔡昀容／台北報導〕低壓帶為台灣帶來大雨，中央氣象署今（22日）指出，南部明天（23日）週一雨勢稍緩但不會停歇，桃園以北、宜花注意局部大雨；週二（24日）白天，南台灣結束連續多日大雨，但北部、東半部仍是降雨熱區，預估至28日。金馬今晚至明天要留意豪雨。

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受低壓帶雨勢影響，根據中央氣象署資料，昨天下午4點至今天下午4點，屏東縣、高雄市多個測站24小時累積雨量，突破350毫米，新北市瑞芳區、高雄市大樹區出現1小時雨量達40毫米以上的短延時強降雨。

氣象署預報員官欣平表示，低壓帶為台灣帶來降雨，以昨天、今天最為明顯，接下來雨勢相較之下會漸緩，但還是持續累積雨量至週二清晨。

官欣平說，明天因熱帶性低氣壓減弱併入大低壓帶系統，雨勢稍有趨緩，但不會停歇，山區留意土石坍方；桃園以北、宜蘭、花蓮同時受低壓帶和鋒面影響，也要留意大雨或豪雨，其他地區注意午後雷陣雨。

官欣平說，週二白天低壓帶逐漸遠離，各地以多雲到晴、午後雷陣雨為主，南台灣結束連續多日大雨，但中部以北、宜蘭、花蓮仍有局部大雨；週三之後水氣再增，週四東北風加入，迎風面的北部、東半部降雨機率增加，中南部多雲到晴、午後雷陣雨天氣。

氣溫方面，官欣平表示，由於雨勢關係，各地白天最高溫度不會太高，北台灣落在29至33度，中南部落在30至33度，金馬25、26度，待低壓帶遠離後，週二、週三回升到29、30度。

官欣平提醒，24日之前留意強風、長浪，台灣附近各海面今天有3至4米浪高，金馬有9至10級強陣風，雲林以南沿海空曠地區、恆春半島、蘭嶼、綠島、澎湖有較強陣風。

中央氣象署22日週日製圖說明今明兩天降雨趨勢。（中央氣象署提供）

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