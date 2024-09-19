立法院明開議國民黨團稱不會杯葛 將嚴審這2項預算

國民黨今日下午召開立法實務研討會，立法院國民黨團書記長林思銘（右）指出，黨團針對各部會預算都有進行討論，確定要嚴審政府預算，包括潛艦預算以及大內宣增加的14億文宣費部分。（記者劉信德攝）

2024/09/19 16:41

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日下午召開立法實務研討會，立法院國民黨團書記長林思銘會後受訪指出，黨團針對各部會預算都有進行討論，確定要嚴審政府預算，包括潛艦預算以及大內宣增加的14億文宣費部分。

至於明日立法院開議，國民黨團是否要杯葛？林思銘指出，明天基本上不會杯葛，會讓議程順利進行，行政院長卓榮泰完成施政報告後，隨即就會展開總質詢，如果行政院拒絕提出專案報告，國民黨團才會進行杯葛，但他認為，基本上新會期立法院會回歸正常的議事運作，而且賴政府提出的3項人事案審查也都會安排，希望未來完成中央政府總預算案審查後，盡速安排人事案審查。

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媒體詢問，對於民眾團要求卓揆針對電價問題進行專案報告，國民黨團是否支持？林思銘指出，國民黨團支持就台電電力配比與電價調整，邀請行政院長做專案報告，民眾黨團明日正式提案後，國民黨團會支持，而且國民黨團會再邀請民眾黨團於下週討論雙方共同想要推動的法案。

至於立法院召委選舉部分，林思銘說，要看民眾黨團的想法，目前還未討論到。

媒體詢問，民眾黨立委林國成對外說，禮不禮讓應該看國民黨，林思銘聽後尷尬微笑說，民眾黨如果有想擔任召委職務，國民黨團的門是打開的，大家可以一起來談；至於國民黨有可能禮讓的委員會是哪一個？他說，比較可能的就是交通委員會。

不過，當被問到國民黨立委魯明哲有意爭取交通委員會召委，林思銘又改口稱：「此事要尊重國民黨委員，畢竟魯明哲在黨內拉的票數比較多，比較多的人推薦魯明哲，誰獲得推薦票數多，就推舉誰，黨團一定尊重各委員會運作。」

國民黨團總召傅崐萁今日被媒體問及是否禮讓1席召委給民眾黨時，他說，民主政治本來就是要合作、要團結，否則沒有能力制衡，當然希望大家能夠圓滿，在野沒有團結怎麼做事？國民黨團會保持彈性，另對於媒體問司法法制委員會是否會禮讓時，傅崐萁則回應：「你亂講！」

林思銘指出，立法院新會期是預算會期，國民黨團在預算相關提案，會與民眾黨團充分合作，至於優先法案部分，民眾黨已經提出優先法案，重中之重就是「財政收支劃分法」修正案以及「揭弊者保護法草案」，這是大家共同要優先三讀通過的法案。

不過，對於民眾黨團喊出要凍結總統府預算，林思銘並沒有把話說死，他表示，各部門只要是沒有必要的支出，國民黨團都會嚴審嚴查並做相關刪除，至於總統府預算是否有必要凍結，未來會在審查過程中，針對預算各個項目嚴格審查後，做出有利於國家及人民的判斷。

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