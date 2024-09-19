台北市傳統市場14處海砂屋 審計部要求建立巡檢維護機制

台北市西寧市場補強經費過高，審計部建議重建。（記者楊心慧攝）

2024/09/19 00:03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市不少傳統市場有結構材料老化、部分樓層混凝土氯離子含量過高的狀況，審計報告指出，超過25年的市場有40處，其中有14處氯離子含量超過標準（海砂屋），另外23處則未有檢驗資料；審計報告也指，台北市第二果菜市場、安東市場建築使用已逾40年需完成建物耐震能力評估及補強報告，西寧市場則是補強經費過高、建議重建，審計部要求，老舊市場應建立巡檢維護機制。

審計報告指出，台北市公有批發及零售市場等建物於1999年12月31日前申請建造共40處，其中有17處曾委託專業技術單位辦理耐震詳細評估，有14處部分氯離子含量超過現行標準，另外23處則無檢驗資料，要求應加強檢測頻率，定期委請結構專業技師檢測標的物，建議以重建為宜。

請繼續往下閱讀...

另外，審計報告也特別點名於1985年9月成立的第二果菜批發市場、1983年的安東市場未完成耐震評估，無法確保耐震能力；1985年的西寧市場雖完成耐震評估，但耐震能力評估結果需進行補強，且補強經費接近重建經費的40%，建議若作為長期使用，朝拆除重建為宜。

針對混凝土氯離子含量過高，市場處表示，會先進行結構檢測，通常是有明顯掉落水泥地、鋼筋裸露等才會去檢測混凝土氯離子含量，將進行每年檢測，待市場使用50年限到，就會朝改建計畫。

台北市場處回應，安東市場建物5、6樓為私有住宅，非屬「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」所列管對象，但為保障市場攤商和民眾，每年定期請技師公會進行建物結構安全檢查，目前狀況良好；西寧市場則確定與西寧國宅重建拆除，配合都發局辦理，日後改建會朝平面一樓、地下室一樓作為市場使用，預計明年拆除。

市場處指出，民族魚市場、八德市場已安排每月定期委請技師公會進行結構安全檢查；第二果菜批發市場已於去年12月13日辦理建物耐震能力評估初評，並於今年2月22日向台北市主管建築機關申報，後續將辦理耐震詳評；第二家禽批發市場已進行巡檢，將依結構工程技師評估巡檢頻率，其餘市場將每年定期安排台北市結構工程技師公會進行市場結構安全檢查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法