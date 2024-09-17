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    首頁　>　臺北市

    柯文哲北所過中秋 陳佩琪赴土城喊：會幫你洗去冤屈

    民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪昨（16）日晚間，在中秋節前夕前往台北看守所外聲援。（翻攝民眾黨組織部臉書）

    民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，柯妻陳佩琪昨（16）日晚間，在中秋節前夕前往台北看守所外聲援。（翻攝民眾黨組織部臉書）

    2024/09/17 13:50

    〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，移送台北看守所已超過一週。柯妻陳佩琪昨（16）日晚間，在中秋節前夕前往台北看守所外，與支持者們一同思念柯文哲。她說，自己真的很想念柯文哲，並向柯隔空喊話，「我會在外面加油，幫你洗去冤屈。」

    民眾黨組織部今日發布陳佩琪昨在台北看守所錄製的影片，陳佩琪表示，在中秋夜前，她與很多支持者在土城的門口一起陪著柯文哲一起過中秋。今天看到一輪很皎潔的明月，相信他在裡面也看到了。「我今天特別來這邊，雖然沒辦法真正見到他，但是我覺得我的心跟他的距離又更近了。」

    陳佩琪透露，他們結婚30幾年來，每次柯文哲要離開家裡都會跟她報告，讓她安心。她第一次遇到好幾天沒有辦法關心柯文哲的身體、吃的好不好，她真的好想念柯文哲。過去她在台大醫院開刀的時，柯文哲說一定要來陪她，並握著她的手才睡得著。

    陳佩琪說，她來到土城外，雖然無法跟柯文哲勾著手臂，但還是要向柯文哲說，「我在外面看著一輪明月，就是會在外面等你，我會在外面加油，幫你洗去冤屈。」

    陳佩琪強調，很感謝在土城這麼多的支持者，在這邊靜坐陪柯文哲看月亮、過中秋，她也要代表柯文哲一起向支持者們說聲謝謝，他們會努力加油。

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