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    美援台軍備部分軍品不堪使用 江啟臣：雙方應先磋商達成供需共識

    立法院副院長江啟臣。（記者林欣漢攝）

    立法院副院長江啟臣。（記者林欣漢攝）

    2024/09/16 18:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕上週美國國防部監察長發布報告指出，台灣去年12月收到美國「總統撥款權」（PDA）軍事援助物資「無法使用」（unserviceable），報告中提到，美軍未能有效做好控管，價值3.45億美元庫儲品中，包括70萬發子彈1983年產已經過期，超過3500組抗彈板和背心受潮發霉。立法院副院長江啟臣今日表示，感謝美國國會通過預算框列總統撥款權額度，但援贈的軍品項，台美雙方還是應該先磋商達成供需共識。每年台美高層總有許多會談，國防部應對美提出我方需求，與美方共同商議，而非單方面接收。

    江啟臣指出，面對外界質疑這些過期的彈藥、發霉的防彈背心後續處理，國防部僅以「台美共同檢視、處理」輕描淡寫的帶過。試問，過期彈藥若仍庫儲於我方彈庫，是否增加我方保存管理及後續銷毀成本？再者，發霉的防彈背心、抗彈板，尺寸不合外，經過處理還能否使用？至於無法使用的是否已銷毀、棄置，或仍佔用我軍品庫房？

    江啟臣提到，每年有許多國軍部隊到美受訓，例如持續執行的「空軍F-16戰機後續訓練軍購案，114年度編列美金5140萬8424元，折合16億4399萬；113年陸軍為接裝新型戰車，編列3036萬7千元，執行人員出國接裝訓練；陸軍聯兵營赴美軍事交流訓練等。若美國對我的無償軍援可運用於持續性的人員訓練、部隊軍事交流等項目，對於我國軍人員戰力強化，應有更實質的幫助。否則，非台美合意的軍援，對任一方都是難以善後的好意。

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