北市響應國際無車日 騎自行車到8地點免費換咖啡

響應國際無車日，9月20日起到10月11日止，連續4週週五早上7:30開始，民眾騎自行車到8處指定地點，自備環保杯就可以免費換咖啡。（台北市交通局提供）

2024/09/12 13:03

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市交通局和台北捷運公司為響應9月22日國際無車日，於9月20日起連續4週推出週五綠運輸─騎乘自行車換咖啡活動，只要騎自行車到8處指定地點，自備環保杯就可免費換咖啡。交通局也和教育局推動國小學童低碳走路上學活動，邀請學童與家長響應。而9月20日當天，台北市長蔣萬安也將帶領市府首長使用捷運、公車、YouBike或走路等綠運輸上班。

北市交通局綜合規劃科科長黃皇嘉表示，9月20日到10月11日連續4週週五早上7:30開始，民眾騎自行車到信義廣場、忠信廣場、大港墘公園、洲子二號公園、世貿公園、捷運關渡站1號出口、捷運松江南京站7號出口、捷運中山國小站2號出口等8處指定地點，自備環保杯就可以免費換咖啡，數量有限送完為止。

交通局今年也跟教育局合作，推動國小學童低碳走路上學活動，請學童與家長一同響應，交通局亦積極推動台北交通安心行計畫，持續完成多條學區週邊通學步道，期許提供安全通學環境，讓低碳觀念能向下紮根。

台北市國小家長會總會長吳政鴻表示，現在基本上都鼓勵學區內的孩子走路上學，但若哥哥姐姐跨區讀國高中，多數家長還是會一起接送，他認為短距離步行沒問題，學童對週遭環境也熟悉，但中距離可鼓勵學童騎腳踏車上學，但得考量學校週邊有無YouBike站點，或學校旁邊有無可鎖腳踏車的地方。

為鼓勵民眾響應「週五綠運輸」，蔣萬安將帶領市府首長於9月20日當天不開車，全部使用捷運、公車、YouBike或走路等綠運輸上班。交通局副局長葉梓銓說，台北市政府以綠運輸使用率70%為目標，除了1200月票，目前也在研議雙北範圍的公車及YouBike月票等多元定期票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法