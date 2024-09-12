前外交官稱美國要賴清德「節制」辦柯文哲 政院：只有中國關切

民眾黨主席柯文哲因涉京華城案，前駐紐西蘭大使介文汲昨表示，美國希望總統賴清德有所節制，還稱若繼續下去AIT肯定會出手干預。對此，行政院代理發言人謝子涵今天表示，「沒有聽過這樣的訊息」，目前對這一件司法個案關切的政府只有中國政府，「我們對這樣的關切也感到十分意外」。 （記者鍾麗華攝）

2024/09/12 13:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因涉京華城案目前遭羈押中。前駐紐西蘭大使介文汲昨表示，美國希望總統賴清德有所節制，還稱若繼續下去AIT肯定會出手干預。對此，行政院代理發言人謝子涵今天在行政院會後記者會表示，「沒有聽過這樣的訊息」，目前對此案關切的只有中國政府，「我們對這樣的關切也感到十分意外」。

介文汲昨在中天政論節目《盧秀芳辣晚報》中指出，美國希望賴清德不要掀起政治風暴，因為只有台灣內部穩定，才能與美國一起聯手抗中，「美國期許的是一個能控制住內部，又能與他們配合的政治人物」。他還說，若檢調偵辦還是如此囂張下去，AIT肯定會干預。

對此，謝子涵說，「沒有聽過這樣的訊息，相信民主國家政府都不會干預司法個案」。就我們的觀察，對這件司法個案關切的政府，只有中國政府，我們對這樣的關切也感到十分意外。

謝子涵強調，清廉是最基礎、最重要的國家治理價值之一，司法獨立是民主法治國家最重要的基礎，也希望司法機關能夠查明真相、毋枉毋縱。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法