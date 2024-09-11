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    幻象戰機失事被質疑老舊 空軍：雙座機已與達梭簽約延壽

    空軍後勤處長田忠儀少將。（記者張嘉明攝）

    空軍後勤處長田忠儀少將。（記者張嘉明攝）

    2024/09/11 19:32

    〔記者吳哲宇／台北報導〕新竹基地空軍第二聯隊幻象戰機昨晚（10日）疑似動力消失，飛行員謝沛勳上尉彈射跳傘落海，獲救生還。空軍司令部今天下午召開說明記者會，空軍後勤處長田忠儀少將說，幻象雙座機使用壽限，評估將會於116年陸續屆期，空軍已與達梭公司研擬機體延壽作業，完成合約簽訂，將陸續按合約執行。單座機距離使用壽期還有滿長時間，會逐年檢討，與達梭公司執行提升作業。

    空軍下午召開「幻象2000型機搜救情形初步說明」記者會。對於外界質疑幻象戰機老舊，田忠儀回應，幻象雙座機使用壽限，評估於116年陸續屆期，空軍已與達梭公司研擬機體延壽作業，完成合約簽訂，將陸續按合約執行。單座機目前距離使用壽期還有滿長時間，會逐年檢討，與達梭公司執行提升作業。

    田忠儀說，該型戰機的發動機由11個模組組成，各模組的使用終點也不同，目前皆按技令規定的周期排定檢測。

    另外，軍迷發現，謝沛勳獲救時身著綠色飛行衣，通常與一般任務、要求搜救醒目的橘色飛行衣不同。空軍督察長虞德忠少將說，戰機飛行員要應付共軍的襲擾，不斷需要執行戰備任務，即使在訓練狀況下，也可能隨時轉用進行戰備任務，所以戰機部隊飛行員一律著綠色飛行衣飛行。

    外傳該機曾遭鳥擊，機身有發現鳥類血漬。虞德忠說，前一批次飛行落地後，確實在左起落架和左機翼翼方有發現鳥類血漬，空軍當下對此非常慎重，除了執行外部檢查，機工長也有進入進氣道做內視鏡檢查，發動機情況等都很正常，都符合派飛標準，而在夜航前，也都做了第二次的目視檢查，完全沒有問題。

    虞德忠也說，動力失效當下，飛操系統也都完全正常；謝沛勳彈跳時高度約1000呎，時速140浬，尚屬於幻象戰機可操控範圍內，兩者沒有直接關聯性。至於童綜醫院說謝沛勳有背部挫傷，疑為落海姿勢不正所致，虞德忠指出，按理來說，當下風速並不大，邏輯上應不會是這原因導致，但也有加入調查報告等待調查。

    空軍督察長虞德忠少將。（記者張嘉明攝）

    空軍督察長虞德忠少將。（記者張嘉明攝）

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