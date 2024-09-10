北市行人垃圾桶遭丟家用垃圾 詹為元要求調整投入處開口大小

台北市市議員詹為元。（資料照，記者田裕華攝）

2024/09/10 23:21

〔記者楊心慧／台北報導〕為讓行人方便丟垃圾，台北市共設置2000組公園、路邊垃圾桶，但北市議員詹為元發現，亂丟垃圾開罰件數逐年上升，去年甚至裁罰超過一萬件，顯見設置垃圾桶的美意被濫用，市府應調整路邊垃圾桶配置與垃圾桶開口大小，並研議增加清潔隊員的人力編制。

詹為元表示，若清潔員上班時間8小時、垃圾桶間距離計算，一個垃圾桶恐怕一天只會巡視一次，實務上很難杜絕有心民眾隨意棄置家用垃圾，根據環保局裁處資料統計，2020年違規棄置垃圾、家庭垃圾包棄置清潔箱裁罰案件高達近8000件，去年違規裁罰更超過一萬件，足見設置公園、路邊垃圾桶的美意早被濫用。

詹為元要求，環保局應及早調整路邊垃圾桶規劃配置，除調整垃圾桶設置地點，如重新設計垃圾桶開口大小，或是增設加強警告標語、與警政系統與鄰里研議是否增設監視器、提高罰款金額等；另外環保局現行編制清潔隊員人力不足、業務繁重，應規劃增加人力編制，並研議增加夜間環保巡查員，設法避免有心人士利用夜間無人巡查之際，隨意丟棄家用垃圾。

台北市環保局表示，設置垃圾桶是為提供民眾行走期間，投遞飲食或活動所產生的廢棄物，目前共設置2000組，主要設置於公車站、捷運站、商圈夜市及觀光景點等區域，另公園內垃圾桶係由公園處設置維管，規劃維持目前設置數，並持續依地方反應及民眾需求，滾動式修正調整設置地點。

環保局說明，目前12區總清潔人力共5462人，清潔人力配置，依環境部「地方清潔人員設置參考原則」辦理，並參考轄區人口數、垃圾清運點數、轄區垃圾量、側溝長度、道路面積、大型廢棄物清運件數、行人專用清潔箱數及清潔分隊數等，並考量區域商業活動及環境特性等，作為各隊人力配置參考，目前人力足夠因應，未來將視需求滾動式調整。

環保局指出，針對髒亂點除加強派員巡查，並搭配移動式攝影機輔助取締，依需求滾動式調整設置地點，現已配備181台移動式攝影機，嚇阻取締違規棄置垃圾包的行為及提升蒐證取締效能，並因應各區地點特性，責成各區清潔隊輪排夜間巡查人力，遏止民眾僥倖心態，自去年8月15起，就違規棄置垃圾包從重裁罰，從1200元提高為3600元，以遏止違規行為。

為讓民眾方便丟垃圾，台北市共設置2000組公園、路邊垃圾桶。（資料照）

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