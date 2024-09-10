長照人員「換照」爭議多 監院促衛福部檢討改進

監察院。（資料照）

2024/09/10 15:48

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（10）日針對長照人員換照及繼續教育政策爭議發布調查報告，指出衛生福利部未充分事前說明與溝通，導致原先接受「8+4」課程的專業人員課程資格不被承認，需再次接受訓練，造成專業人員浪費時間與經費，訓練政策也引發產生諸多不滿，再加上資訊系統配套不足，積分查詢困難，導致體系混亂，進一步打擊新進人員投入意願，也影響在職人員折損，要求衛福部檢討改善。

監委田秋堇、林郁容調查發現，衛福部未能即時提供長照服務人員的繼續教育積分查詢，導致部分服務人員無法確認其學分情況，並且發現部分資料遺失，外籍移工的積分亦無法查詢，造成不公平現象。此外，衛福部將長照業務從護理及健康照護司移交至長期照顧司時，資料移交曾出現問題，導致後續政策執行不順。

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監委強調，衛福部對「繼續教育」與「取得長照人員資格」規定混淆，且未考量醫事人員、長照科系學生等不同群體的特性、背景與需求，卻要求接受相同的120學分繼續教育課程。專業醫事團體反映，部分課程內容與醫事人員的專業知識重複，造成時間和資源的浪費，進而影響人員從事長照工作的意願。

監委指出，衛福部目前已展開相關學分抵免的規劃，但進度緩慢，建議應加快進行，並研議更細緻的政策，以減少專業人員的負擔。監察院呼籲衛福部會同教育部檢討繼續教育政策，避免造成專業人員不必要的困擾，並強化系統配套，以確保長照服務的穩定與品質。

監委續指，隨著台灣即將邁入「超高齡社會」，長照需求日益增加，專業人力供應不足已成為國家重大隱憂。呼籲衛福部儘速研議因應方案檢討改進，以確保未來長照服務量能充足，保障長照人員及被照顧者的權益。

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