環境部擬提高空污裁罰準則 空品不良期間、三級防制區違規可加重罰

環境部今天預告修正「預告修正公私場所固定污染源違反空污法之裁罰準則」，擬加嚴空品不良期間、三級防制區的空污違規裁罰比例。（記者陳嘉怡攝）

2024/09/02 18:04

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為讓空污裁罰更因時因地制宜，環境部今（2）天預告修正固定污染物裁罰準則，擬加嚴空品不良期間（每年9月至隔年5月）、代表空品不及格的三級防制區，違規排放PM2.5及臭氧前驅物質的裁罰比例。未來若在空品不良期間違反空污規定，地點又位於三級防制區，合計裁罰比例最高可加重至1.7倍；草案預計年底前公告。

環境部今天預告修正「預告修正公私場所固定污染源違反空污法之裁罰準則」。環境部大氣司長張順欽表示，受秋末到初春東北風吹拂，造成境外污染物移入影響，每年的9月到隔年5月是國內空氣品質最不良的期間，PM2.5（細懸浮微粒）及臭氧高濃度較嚴重。為有效遏阻工廠業者在空品不良期間，違規排放污染物、加劇空污，擬依照違規事件的發生時間和地點，提高PM2.5及臭氧前驅物質氮氧化物、揮發性有機物等空氣污染物，違規排放的裁罰比例。

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張順欽進一步說明，若在每年9月至隔年5月空品不良期間，違反空污規定，依照違規情節輕重，裁罰比例最高可到1.5倍；也就是說原本罰200萬元的空污違規事件，只要是在空品不良期間違規，未來最高可罰到300萬元。違規地點若在未符合空氣品質標準的三級防制區，也會加重裁罰，裁罰比例最高可到1.2倍。如果空污違規事件，在空品不良期間，地點又位於三級防制區，裁罰比例最高可加重至1.7倍，最高可罰到2000萬元。

環境部表示，此次修正對排放量較多的第1、2批許可固定污染源，賦予處罰計算彈性，提供主管機關執法空間，並納入相對較無污染疑慮的第三類固定污染源，訂定程度相對緩和的處罰，以符合比例原則；另也要求工廠鍋爐不得非法使用不符合成份標準或來源不明的固體再生燃料（SRF）燃燒發電，一經查獲直接處分，罰鍰最低10萬元起跳。

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