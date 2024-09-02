柯稱不知道京華城容積840％ 蔣萬安老話：尊重司法調查、本於事實

蔣萬安說，不希望干涉司法偵辦，秉持全力配合檢廉的調查，希望盡快釐清事實釐清真相，毋枉毋縱。（記者方賓照攝）

2024/09/02 11:26

〔記者何玉華／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城容積案，聲押前台北市長柯文哲，法院裁定無保請回，柯文哲也聲稱他直到今年3、4月才知道京華城容積高達840%；台北市長蔣萬安對此表示，尊重司法調查，一切必須本於事實，事實到哪就一定會處理到哪。至於有同仁被指「畏罪潛逃」，蔣萬安說，政風處已主動聯繫也掌握狀況。

蔣萬安今（2）天早上出席在永春高中舉辦的台北法國實驗學校分校開幕儀式，被問到柯文哲表示不清楚京華城容積審議過程，直到年3、4月才知道京華城容積高達840%時表示，因為已經進入司法調查階段，尊重司法的調查，一切必須本於事實，事實到哪就一定會處理到哪；不希望干涉司法偵辦，秉持全力配合檢廉的調查，希望盡快釐清事實釐清真相，毋枉毋縱。

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此外，對於現任台北市都委會執祕邵琇珮被指是共犯、畏罪潛逃中，蔣萬安表示，邵琇珮是依照規定請假到9月1日，已要求政風主動聯繫同仁掌握狀況，至於後續的處理，一定都依照相關的法律規定，依法辦理；邵琇珮現在是進入司法調查關鍵人物，後續會請檢調機關做說明。

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