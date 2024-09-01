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    菲中近日3度海上衝突 外交部：反對任何破壞區域和平穩定作為

    8月26日在南海爭議水域的仙賓暗沙附近，中國海警船與菲律賓海警船「英甘佑角號」（BRP Cape Engano）對峙時被拍攝到，當時菲律賓海警船正在執行補給任務。（法新社）

    8月26日在南海爭議水域的仙賓暗沙附近，中國海警船與菲律賓海警船「英甘佑角號」（BRP Cape Engano）對峙時被拍攝到，當時菲律賓海警船正在執行補給任務。（法新社）

    2024/09/01 16:56

    〔記者黃靖媗／台北報導〕菲律賓海巡署所屬9701號巡邏艦「馬格巴努亞號」（BRP Teresa Magbanua）8月31日在仙賓暗沙（Sabina Shoal）起錨時，遭中國海警船以騷擾及危險操作多次蓄意撞擊，這是近日雙方在同一海域第3度發生海上衝突事件。對此，外交部予以強烈譴責，並強調我國反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定的作為，將持續與國際夥伴密切關注南海情勢。

    外交部指出，中國近期在仙賓暗沙附近海域頻藉「維權」之名，以非法、脅迫、強勢及危險航行等非和平手段持續騷擾、阻撓菲律賓船舶合法航行，導致多起海上碰撞。

    對於中國在同一海域重複及蓄意製造海上衝突，升高南海緊張情勢的霸凌行徑，外交部再度予以強烈譴責，並表示，我國將持續與國際夥伴密切關注南海情勢，共同維護區域和平及穩定。

    外交部也重申，我國反對任何威脅南海安全及破壞區域和平穩定的作為，呼籲各方應自我克制，遵守國際法及「聯合國海洋法公約」相關規範，堅持以和平方式解決爭端。

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