不用等白露也能選到好吃文旦 台南農改場達人傳授3訣竅

今年文旦品質極佳。（台南農改場提供）

2024/08/28 10:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕文旦已進入產季，農業部台南農改場傳授挑文旦有3個訣竅，不用等白露節氣就能品嘗美味文旦，首先是果皮的油胞要細緻、顏色呈現黃綠色，第2個則是要挑選果形勻稱、短三角，第3則是用手輕托、沉重感，果實品質最佳。

國內栽種文旦面積達3911公頃，主要產區在台南、花蓮、苗栗、新北、宜蘭及雲林等地，台南農改場表示，今年文旦花期正常，果實生育日數充足，雖受颱風影響，部分產區果皮外觀及產量稍受影響，果肉卻更為飽滿，且清甜芳香及回甘的特色依舊，文旦採收後會先經過約1週的辭水，待果皮略為皺縮轉黃，這時候的果肉會漸變軟，就會充滿酸甘甜的美妙滋味。

台南農改場的研究人員張汶肇表示，挑選文旦有方法，首先挑選果皮光滑、油胞細緻者越佳，剝開後的果皮較薄、果肉質地也會較細緻，若民眾想馬上品嚐，應選果皮呈淡黃色至黃色；若要久放，可選果皮呈淡綠色至淡黃綠色，再置於通風陰涼處貯放，愈能顯現其風味；挑選果實形狀勻稱、不歪斜的文旦，以底部寬而上尖，呈短三角形者，如「不倒翁」的形狀，果肉較豐厚。

一般都會以為文旦要選小果為佳，張汶肇則認為不用拘泥果實大小，挑選有沉重感的果實，代表果肉發育充實、水分也較多；較大的果實（超過600公克）其果肉豐厚、大口吃最過癮；而較小的果實（小於400公克）果肉相對較細緻、耐久放，各有其特色。

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