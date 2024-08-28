北市府官員升官跳票槓市長蔣萬安 人事處長：屬罕見申訴案

前台北市文化局副局長田瑋（左2）。照片為「錦町日式宿舍群」2022年修復動工儀式。（記者楊心慧攝）

2024/08/28 00:14

〔記者楊心慧／台北報導〕北市府近期調整一波人事，其中前文化局副局長田瑋平調為「參議」，傳出他向人事處提起申訴，就連人事處長張建智都說公務員因調職提申訴屬罕見，經追查發現，申訴對象竟是市長蔣萬安，原本蔣說要升他任市府「參事」，最後卻變相差一職等的「參議」；文資會委員則認為田瑋即將退休，選此時調職不恰當，更有府內官員抱不平，指平調「參議」通常是犯錯後的調動，也難怪田提出申訴。

對此，田瑋受訪僅表示，將於11月申請退休，其餘不願多談。針對蔣萬安曾說要升田瑋為「參事」一事，市府發言人殷瑋僅表示，絕無此事。

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台北市人事處長張建智回應，有收到田瑋的申訴，但人事調動仍是以市長的命令為主，市長有人事用人權，且市府目前沒有參事缺，較不可能說要給參事的位置，至於田瑋申訴內有提到其他事項，「參事」一事僅是其中一項，其他包含退休、休假等問題已一一回覆，但因涉及個資不便透露。

至於歷史上是否有公務員申訴市長的案例，張建智表示，公務員被調動而提起申訴就很少見，至於是否有申訴市長的個案還要再查。

田瑋擔任文化局副局長10年，督導該局文化資產相關業務，由於文資涉及開發及保存，文資會審議若建物被指定文資，所有權人常對文化局不滿，但建物不被指定，又可能被文資團體質疑；近期蔣市府頻調動府內事務官，多數與政策推動不佳有關，田瑋被調職也令外界誤以為是與文化局政策爭議有關。

熟知內情的府內官員表示，蔣市長上任後，田瑋督導的文化資產業務並無重大爭議，當文化局長有意調動其職務時，蔣萬安曾召見，並提出升職為市府「參事」，結果最後卻是平調為「參議」，令田瑋有受騙之感，因此提出申訴。對此說法，田瑋不願證實，也不願多談，但受訪時語帶心灰意冷之感。

另名市府幕僚表示，平調「參議」通常是犯錯才會進行的調動，田瑋於任內期間督導文資，於蔣萬安任內更推動不少大案，尤其他即將退休還進行調動，讓人不得安寧，還傳出與文化局內的人事鬥爭有關。

台北市文資委員詹添全受訪表示，田瑋近年推動的老案包含草山御賓館、中山樓文化景觀園區、北投中心新村、文萌樓、萬華洪氏祖厝等十幾年有產權爭議的古蹟得已動工；位於台北市金華街的日式宿舍群「原台北刑務所官舍」修復前也遇到不少風波，終於歷經3年修復完成，如今成為打卡景點「榕錦時光生活園區」，更彰顯舊市區的更新價值。

詹添全指出，田瑋在任時期排除萬難協助文資案，很佩服他在艱難環境度過了十年，可說是鞠躬盡瘁，市府在他即將退休時的時機調動不是很恰當，許多文資委員也都覺得相當遺憾。

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