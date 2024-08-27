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    首頁　>　臺北市

    剴剴案社工遭起訴 社工司：持續精進專業發展

    衛福部社工司長蘇昭如表示，衛福部尊重司法偵查結果，也已經在事件後召開多次會議討論精進作為，也將持續精進社工專業發展，請各界一起支持社工專業。（資料照）

    衛福部社工司長蘇昭如表示，衛福部尊重司法偵查結果，也已經在事件後召開多次會議討論精進作為，也將持續精進社工專業發展，請各界一起支持社工專業。（資料照）

    2024/08/27 17:25

    〔記者林志怡／台北報導〕1歲男嬰剴剴經兒盟安置後，於去年9月遭保母虐待致死，負責該案的陳姓社工今日遭檢方以過失致死、偽造文書等罪嫌起訴。衛福部社工司長蘇昭如表示，衛福部尊重司法偵查結果，也已經在事件後召開多次會議討論精進作為，也將持續精進社工專業發展，請各界一起支持社工專業。

    台北市1歲男童「剴剴」（化名）經兒福聯盟轉介、安置於保母劉彩萱姊妹家中，卻遭2人虐待致死，2人已依凌虐幼童致死等3罪起訴，而剴剴親友質疑兒福聯盟陳姓社工訪查不實、造假資料，經台北地檢署調查後，依過失致死、偽造文書等罪起訴陳女，並建請法院從重量刑。

    蘇昭如指出，台北地檢署今日公布去年保母母虐童案件，以過失致死及偽造文書起訴涉案社工一事，衛福部尊重司法偵查結果，但從起訴書中提到涉案陳姓社工態度沒有很好的部分，可以看出社工對於社工期待「滿高的」，希望社工人員能做到非常完美，但社工應是需要專業與實務累積的職業。

    至於社工工會擔憂司法機構不理解社工工作情況，蘇昭如說，相信檢察官與後續司法程序會透過一些管道了解社會大眾看法，其中應也包括社工社群，過程中有各種不同意見，是民主社會的正常反應，歡迎各界了解社工實務與面對的困境、挑戰。

    此外，蘇昭如強調，家庭議題日趨複雜多元，社會工作專業服務扮演重要角色，也面對許多挑戰，須整合不同專業，一起為不利處境的民眾及家庭提供服務，這次事件對社工人員造成衝擊，也影響民眾對社工人員的信任。

    蘇昭如呼籲，社工是維持社會安定及前進的重要成員，社工人員競競業業克盡職責幫助民眾，衛福部將持續精進社工專業發展，也請各界一起支持社工專業。

    蘇昭如也指出，衛福部在事件後，即進行服務制度的檢討並召開多次會議，提出多項服務的精進作為，包含納入專責醫師制度及加強化跨網絡之横向聯繫，落實一主責多協力服務等。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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