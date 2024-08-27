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SpaceX藍色衛星來了！明起3天「肉眼可見」 台北天文館曝觀測時間

SpaceX公司研發出可降低衛星反射陽光的新塗料，並用於星鏈（Starlink）系列中的直通手機（Direct-to-Cell, DTC）衛星，而這些衛星的特色是會呈現藍色光芒。台北市立天文館指出，根據預測8月28日至31日在台灣都有機會透過肉眼觀賞這些新型的藍色衛星，而其亮度接近北極星、高達2.5等，即使在都市中也能看見。（圖由台北天文館提供）

SpaceX公司研發出可降低衛星反射陽光的新塗料，並用於星鏈（Starlink）系列中的直通手機（Direct-to-Cell, DTC）衛星，而這些衛星的特色是會呈現藍色光芒。台北市立天文館指出，根據預測8月28日至31日在台灣都有機會透過肉眼觀賞這些新型的藍色衛星，而其亮度接近北極星、高達2.5等，即使在都市中也能看見。（圖由台北天文館提供）

2024/08/27 15:26

〔記者甘孟霖／台北報導〕SpaceX公司研發出可降低衛星反射陽光的新塗料，並用於星鏈（Starlink）系列中的直通手機（Direct-to-Cell, DTC）衛星，而這些衛星的特色是會呈現藍色光芒。台北市立天文館指出，根據預測8月28日至31日在台灣都有機會透過肉眼觀賞這些新型的藍色衛星，而其亮度接近北極星、高達2.5等，即使在都市中也能看見。

台北天文館表示，這些衛星因新型塗料呈現獨特藍色光芒，與傳統呈白色光點狀的衛星大相逕庭，而且因為其平均高度比一般星鏈衛星還低約100公里，因此更為明亮，成為夜空中不可思議的新奇觀。

天文館指出，星鏈系統目前已有超過6200顆衛星在軌道上運行，時常對天文學家的觀測工作造成困擾，因此SpaceX公司積極研發各種衛星減光措施，如遮陽罩和特殊塗料等，新型的DTC衛星即為其中之一。

天文館補充，一般星鏈衛星每次發射約20顆，在到達軌道定點的前1、2個月內，衛星間距較近，因此偶爾會在日落後或日出前1、2個小時內成串出現，彷彿夜空中的「銀河鐵道列車」。想一睹當中藍色DTC衛星的奇特身影，可把握28日4時20分、29日4時41分、30日4時20分與31日18時48分，可見數顆明亮的藍色DTC衛星在15至20分鐘間陸續掠過夜空的奇景。

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