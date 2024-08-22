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    加拿大「假中共警察」到處行騙 旅遊警示更新為灰色：提醒注意

    外交部領務局更新加拿大全區旅遊警示為灰色「提醒注意」。（擷取自外交部領務局網站）

    外交部領務局更新加拿大全區旅遊警示為灰色「提醒注意」。（擷取自外交部領務局網站）

    2024/08/22 19:39

    〔中央社〕加拿大溫哥華警方今年接獲多起冒充中共警察行騙案件。外交部領務局9日針對大多倫多地區更新旅遊警戒，經駐加拿大代表處通盤評估，已於20日針對加拿大全區的旅遊警戒更新至灰色「提醒注意」，提醒民眾提高警覺。

    加拿大廣播公司報導，加拿大溫哥華和列治文（Richmond）警方日前表示，溫哥華自今年年初以來接獲多起針對華人社區的詐騙案件，常見犯案手法是冒充中共警察，致電告知受害者其電話或身分已被用於犯罪，受害人因擔心「被送中」而被詐取財物。

    對此，外交部領務局9日更新加拿大安大略省大多倫多地區的旅遊警示，溫哥華並無更新燈號。經駐加拿大代表處與駐溫哥華、多倫多及蒙特婁等辦事處的通盤評估，根據領務局官網，20日已進一步針對加拿大全區旅遊警戒更新至灰色「提醒注意」。

    領務局表示，加拿大近日持續發生多起冒充中共警察詐騙事件，多倫多及溫哥華地區已有多名留學生通報案例，部分民眾甚遭受重大財物損失；而其他以工作面試、銀行帳戶、物流客服、感情詐騙及投資詐騙案亦日漸增加，提醒旅加民眾應多加留意詐騙案件，避免造成重大財務損失及個資外流風險。

    外交部也提醒，旅加民眾及留學生應提高警覺，倘接到不尋常電話，請保持冷靜及查明真偽，勿輕信及提供護照、身分證與銀行帳戶等個資，並切勿依據電話指示進行匯款或轉帳等。

    民眾若在加拿大期間遇遭遇急難需要協助，可請在台灣的親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話，或依所在位置撥打駐加拿大各處的緊急聯絡電話，以獲得必要協助。

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