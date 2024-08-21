韓國瑜接見安得烈協會 從來不敢以身為政治人物感到驕傲

立法院長韓國瑜今日在立法院接見社團法人中華安得烈慈善協會執行長羅紹和一行時表示，很多人都覺得政治人物了不起，其實自己相當感嘆，一個國家只看政治人物的表演就以為國家強大，那太可怕了。（記者王藝菘攝） 。

2024/08/21 14:41

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院長韓國瑜今日在立法院接見社團法人中華安得烈慈善協會執行長羅紹和一行，韓國瑜表示，很多人都覺得政治人物了不起，其實自己相當感嘆，偉大的國家社會，是基層每一位老百姓都能健康、安居樂業，有快樂成長的下一代，360行都興旺，國家才會強大、社會才會健康。

韓國瑜指出，一個國家只看政治人物的表演就以為國家強大，那太可怕了，應該是每一個環節、每一個螺絲釘、每一個細節，每一個極致的細膩工作都做到盡善盡美，每一個個體都能得到紮實的照顧，國力自然就提升上去。

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韓國瑜提到，他在高雄市長任內，教育局長曾向他報告，很多孩子很怕放寒暑假及週末假日，他們擔心沒有營養午餐可以吃，聽了心情真的好難過，甚至有的孩子營養午餐只敢吃一半，要留一半帶回家吃，因此看到安得烈的志工朋友，願意把愛發揚出去幫助弱勢族群，真的很感動。

韓國瑜說，他也知道偏鄉地區許多家庭環境不佳的孩子，交不起營養午餐的錢，一部分家庭環境還可以，交得起營養午餐的錢，吃飯時就發生不可思議的畫面，交錢的同學坐一群，沒交錢的坐另一邊，眼睛還不敢看交錢的同學，不知不覺就會分成好幾個群體，有錢的同學會認為你們沒交錢還敢吃飯，沒錢的同學吃著飯心裡越來越自卑，他心裡真的非常難過。有一口飯吃、一本書讀、一個快樂的童年應該是每個孩子都要有的。

韓國瑜強調，前英國首相邱吉爾有一句名言，大戰時物資匱乏，但每一個成長的孩子，每一天一定要有一杯牛奶、一顆雞蛋，他看到羅紹和與志工朋友們，能夠把愛心、有限的資源投入，實在是非常了不起。

「我雖然是立法院長，從來不敢以身為政治人物或光鮮亮麗感到驕傲，一點都沒有。」韓國瑜說，反而時常在看需要幫助的弱勢者，特別是真的叫天天不應、叫地地不靈這一群人，是多麼的需要被關照，有賴台灣是自由民主的社會，中華民國總統可以是三級貧戶，自由社會、教育的普及，讓每一個人都有發揮的機會。

韓國瑜表示，現在國際局勢風雲詭譎，經濟上的競爭非常激烈，在台灣的政治、經濟領袖要去思考怎麼讓這塊土地更好，而政府的力量有不夠的地方，就要靠羅紹和及協會來補充，幫助社會沒有注意到的死角，涵蓋不夠的地方，他期許協會未來持續發光發熱。

立法院長韓國瑜（圖中）接見社團法人中華安得烈慈善協會。（記者王藝菘攝）

立法院長韓國瑜（圖中）接見社團法人中華安得烈慈善協會時表示，大的國家社會，是基層每一位老百姓都能健康、安居樂業，有快樂成長的下一代，360行都興旺，國家才會強大、社會才會健康。（記者王藝菘攝） 。

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