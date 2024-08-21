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    北士科招商、決標當下吳欣盈任新壽副總 簡舒培：柯文哲自知理虧

    簡舒培製作北士科招商期間與吳欣盈任職的時間軸。（取自簡舒培臉書）

    簡舒培製作北士科招商期間與吳欣盈任職的時間軸。（取自簡舒培臉書）

    2024/08/21 14:50

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議會北士科（北投士林科技園區T17、T18地上權案）調查專案小組經六次會議討論並約詢相關人士後，調查報告初稿昨出爐，歸納6大結論與5大建議，並指柯市府一再放寬招標條件，失去帶動地方繁榮、增加市庫收入機會；台北市議員簡舒培質疑，此案招商期間、決標當下，立委吳欣盈都是新光人壽的副總經理，柯文哲就是自知理虧所以不敢提這件事。

    簡舒培指出，柯文哲對於T17、T18免去投資計畫書，疑似只聽新光人壽建議就改變招租策略，導致T17、T18遭賤租，疑點完全講不清楚，至於新光人壽副總經理、民眾黨前不分區立委，還是柯文哲選總統的副手吳欣盈，柯文哲也只敢說北士科招標跟找吳欣盈當副手的時間軸對不起來。

    簡舒培認為，柯文哲只敢提找吳欣盈當副手這段歷史，就是因為他自知理虧，吳欣盈任職新光人壽副總經理，2019年11月19日被柯文哲提名為民眾黨不分區立委第7名，並於2022年11月遞補就任立委；2023年11月再與柯文哲搭檔參選副總統。

    簡舒培說，根據媒體報導，擔任立委期間，吳欣盈都是以留職停薪的方式，並未辭去新壽副總的職位，新壽回覆議會公文，也明白寫著吳欣盈是自請停職，代表吳欣盈根本還是新壽公司的一員，可隨時復職副總的職位，難道一間公司的任何人都可以「自請停職」嗎？還是因為吳欣盈是新光長公主就隨便說隨便算？

    至於北士科招商，簡舒培指出，三次公告招標的時間點落在2019年10月31日、2020年6月30日和2021年7月30日，T17、T18決標予新光人壽股份有限公司是在2021年10月13日，北士科首次公開招商後約莫半個多月，吳欣盈就成民眾黨不分區立委候選人，2021年10月13日確定新壽拿下T17、T18後，一年後的11月，吳欣盈就開心宣誓就職，正式成為民眾黨的不分區立委。

    簡舒培認為，北士科招商期程，不僅與吳欣盈擔任新壽副總經理的時間完全重疊，更直白一點的說法是，北士科T17與T18的得標者，就是民眾黨的不分區立委候選人任職副總經理的公司。

    簡舒培質疑，北士科招商期間、決標當下，吳欣盈都是新光人壽的副總經理，柯文哲卻只敢拿北士科決標後的2024總統大選出來講，刻意忽略「民眾黨不分區立委」這條重要的時間軸，最愛吹噓自己學歷跟智商的柯文哲，難道不知道「瓜田李下」四個字，要怎麼寫嗎？

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