賴清德：台灣目標成為運動大國 水到渠成會變「獎牌大國」

我國代表團在巴黎奧林匹克運動會勇奪2金、5銅，總統暨民進黨主席賴清德表示，台灣目標推動全民運動成為「運動大國」，自然水到渠成會成為「獎牌大國」。（資料照，總統府提供）

2024/08/14 17:06

〔記者陳昀／台北報導〕我國代表團在巴黎奧林匹克運動會勇奪2金、5銅，總統暨民進黨主席賴清德今天中常會上表示，台灣的目標是推動全民運動成為「運動大國」，自然水到渠成會成為「獎牌大國」；他提及，月底將有13位台灣選手出戰巴黎帕運，希望全體國人持續支持，繼續當最強後盾。

民進黨中常會今天邀請足球球評石明謹、財團法人運動好事協會創辦人劉柏君分別以「台灣邁向運動之國」、「從獎牌到全民運動：體育運動新挑戰」為題專案報告。

賴清德聽取報告後表示，台灣的目標是推動全民運動成為運動大國，自然水到渠成會成為獎牌大國，推廣全民運動不僅可以獲得全民健康，也可以凝聚國人共識，讓國際看見台灣，也可以藉由運動推展外交工作，更證明當初希望推動體育暨運動發展部的方向是正確的，行政院近期就會宣布如何成立。

賴清德也再次感謝巴黎奧運全體選手、教練、後勤團隊長久以來的努力，以及全體國人的支持與應援，巴黎奧運期間，文化奧運台灣館也讓世界看見台灣，珍奶冰棒、台灣啤酒、珍奶徽章、茄芷袋在巴黎颳起一陣台灣旋風。

賴清德指出，許多優秀且多元的文化藝術工作者，也在巴黎的舞台上展現台灣自信、驕傲的模樣，他也要向參與文化奧運的演出團體，以及全體幕後工作人員表達感謝。台南麻豆的風中燈牽亡歌團這次也有去，他們接受媒體採訪時說十幾年來都被看不起，沒想到這次能搭飛機到巴黎，突然間對自己的行業認同感到驕傲。

賴清德提醒，8月28日巴黎帕運即將登場，將有13位台灣選手出戰。他們努力不懈，發揮超群的意志力，克服障礙，代表國家站上帕運的舞台，政府也用與奧運同等的資源來支持帕運選手，希望全體國人繼續成為台灣英雄們最強的後盾。

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