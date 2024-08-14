為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

強化氣候變遷科研量能 國環院與氣象署簽署MOU

環境部國家環境研究院與交通部中央氣象署，簽署合作備忘錄（MOU），整合雙方科學研究資源，拓展氣候變遷相關研究量能。（記者陳嘉怡攝）

環境部國家環境研究院與交通部中央氣象署，簽署合作備忘錄（MOU），整合雙方科學研究資源，拓展氣候變遷相關研究量能。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/14 12:40

〔記者陳嘉怡／台北報導〕極端高溫讓大家對氣候變遷愈來愈有感，為增加國內氣候變遷科研量能，環境部國家環境研究院與交通部中央氣象署，今（14日）簽署合作備忘錄（MOU），整合雙方科學研究資源，拓展氣候變遷相關研究量能，未來將共同推動氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫，並建立氣候服務協作平台機制。

國家環境研究院長劉宗勇表示，面對氣候變遷的挑戰，沒有一個單一部會可以獨立應對，需要通力合作希望透過MOU的簽署，借助氣象署的氣象分析及超級電腦等資源，拓展國環院氣候變遷研究量能，除氣候變遷之外，環境治理、污染防制等議題也都是未來雙方可以共同研究的重點。

劉宗勇表示，目前國環院與氣象署等相關部會，正積極規劃氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫（115年到118年），盼協助國內氣候變遷調適議題推動。同時也正規劃合作建置氣候調適研究與服務平台，進一步共同建立氣候服務協作平台機制，讓氣候科學資訊服務更貼近使用者。

中央氣象署長程家平表示，氣候變遷對生活的衝擊愈來愈顯著，已連續14個月高溫超過去年同期標準，氣候變遷很複雜，時間和空間尺度至少是30年到50年，如何把短期氣候預測和長期氣候變遷尺度連結是很重要的事情，才能因應未來氣候變遷狀態做出相關決策。氣象署近期啟用第6代高速電腦，加速AI氣象預報應用發展，透過與國環院合作，結合國內外產業及學研界，積極運用先進的資料科學技術及電腦算力資源，共同開發應用在氣候變遷風險評估的數位孿生系統。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
週六悶熱水氣減！中南部清晨陣雨 各地午後防雷雨
2023/08/11 22:11

週六悶熱水氣減！中南部清晨陣雨 各地午後防雷雨
週六15縣市飆高溫 台北恐衝38度
2023/07/14 20:18

週六15縣市飆高溫 台北恐衝38度

《趕蛇5健康 帶狀疱疹衛教講座》免費活動快來報名！
高壓早退北風直衝巴士海峽 鄭明典指這非常態、對梅雨影響曝
2024/05/29 10:19

高壓早退北風直衝巴士海峽 鄭明典指這非常態、對梅雨影響曝
週日高溫飆37度 紫外線爆表注意防曬
2024/08/03 22:13

週日高溫飆37度 紫外線爆表注意防曬

台灣大哥大 《Road to Champions 無懼之路》紀實片感動上映
亞洲各地高溫創紀錄 澳洲冬季1910年以來最熱
2023/09/01 23:14

亞洲各地高溫創紀錄 澳洲冬季1910年以來最熱
歐盟科學家：今年將是12萬5千年來最熱一年
2023/11/08 20:05

歐盟科學家：今年將是12萬5千年來最熱一年
臺北市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播