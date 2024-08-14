強化氣候變遷科研量能 國環院與氣象署簽署MOU

環境部國家環境研究院與交通部中央氣象署，簽署合作備忘錄（MOU），整合雙方科學研究資源，拓展氣候變遷相關研究量能。（記者陳嘉怡攝）

2024/08/14 12:40

〔記者陳嘉怡／台北報導〕極端高溫讓大家對氣候變遷愈來愈有感，為增加國內氣候變遷科研量能，環境部國家環境研究院與交通部中央氣象署，今（14日）簽署合作備忘錄（MOU），整合雙方科學研究資源，拓展氣候變遷相關研究量能，未來將共同推動氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫，並建立氣候服務協作平台機制。

國家環境研究院長劉宗勇表示，面對氣候變遷的挑戰，沒有一個單一部會可以獨立應對，需要通力合作希望透過MOU的簽署，借助氣象署的氣象分析及超級電腦等資源，拓展國環院氣候變遷研究量能，除氣候變遷之外，環境治理、污染防制等議題也都是未來雙方可以共同研究的重點。

劉宗勇表示，目前國環院與氣象署等相關部會，正積極規劃氣候變遷調適與風險韌性跨域應用整合計畫（115年到118年），盼協助國內氣候變遷調適議題推動。同時也正規劃合作建置氣候調適研究與服務平台，進一步共同建立氣候服務協作平台機制，讓氣候科學資訊服務更貼近使用者。

中央氣象署長程家平表示，氣候變遷對生活的衝擊愈來愈顯著，已連續14個月高溫超過去年同期標準，氣候變遷很複雜，時間和空間尺度至少是30年到50年，如何把短期氣候預測和長期氣候變遷尺度連結是很重要的事情，才能因應未來氣候變遷狀態做出相關決策。氣象署近期啟用第6代高速電腦，加速AI氣象預報應用發展，透過與國環院合作，結合國內外產業及學研界，積極運用先進的資料科學技術及電腦算力資源，共同開發應用在氣候變遷風險評估的數位孿生系統。

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