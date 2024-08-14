雷雨亂航班 松山機場11:53暫停地面作業
2024/08/14 12:06
〔記者蔡昀容／台北報導〕受雷雨影響，民航局今（14日）表示，松山機場上午11點53分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局說，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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〔記者蔡昀容／台北報導〕受雷雨影響，民航局今（14日）表示，松山機場上午11點53分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。
民航局說，受此影響，與松山機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公佈欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。
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