中國前海軍艇長駕快艇闖淡水河口起訴 檢方查無他人協助事證

阮男偷渡被捕說「不後悔來台灣」，士檢偵結起訴。（資料照）

2024/08/14 11:50

〔記者張文川／台北報導〕曾任中國海軍艇長的60歲中國籍男子、前海軍艇長阮芳勇，今年6月9日駕駛中國製玻璃缸體「鴻津快艇」，從中國福建省三都港，經12小時行駛直奔我國淡水渡船頭，被捕時宣稱要「投奔自由」，士林地檢署偵查後，認定沒有國防與國安動機，今依違反入出國及移民法起訴阮男。起訴理由出爐，檢警對阮男的手機數位鑑識，結果顯示他在事發前一週，從其故鄉中國貴州省苗族自治區，移動至福建三都港出港，途經我東引外海直奔淡水河口，查無外力介力協助阮男來台的事證。

阮男的手機數位鑑識報告顯示其定位記錄，今年6月2日至4日間，阮的手機皆位於中國貴州省銅仁市苗族自治縣，8日上午11時15分則位於福建福州市羅源縣鑑江鎮，鄰近寧德市三都港，9日清晨5時40分位在東引島、淡水河口的正中間，大致符合阮男供述的入台時間與路線。

阮男供稱，他在6月8日上午，在福建省寧德市三都港以3萬6000元人民幣購買一艘玻璃缸船體、配備山葉60P弦外機的鴻津牌快艇，無船名，當晚10時許自三都港區起駛出港，途經馬祖的東引周邊海域時，因風浪較大，他稍作停留後，再持續往淡水方向前進，經12小時航程，抵達淡水河口。

檢方調查，6月9日上午9時44分，阮男駕快艇駛至淡水區，擅自進入台灣，海巡第三巡防區指揮部的雷達組及守望哨，此時偵獲通報；上午10時19分，快艇抵達淡水老街渡船頭，擦撞停放在C碼頭的八里─淡水交通船「順風122號」，船長與船員協助將快艇泊靠於C碼頭，北部海巡分署第8岸巡隊淡二安檢所人員11時10分到場逮捕阮男。

檢方勘驗員警的現場密錄器影像，併同調查電話報案錄音、工作紀錄簿等資料，證明阮男停靠碼頭時，其外貌裝扮、腔調、船隻外觀及裝載物品，都與一般遊客沒有差別，且他一下船，就向順風號船長、船員表明他是「從大陸過來要投奔民主」， 也向到場處理的員警表示「我是大陸開船過來的，我來投案」、「因為我要逃離那裡（中國）」，坦承未經許可入台的犯行事實。

士檢偵查後認定，查無國安因素動機及外人協助的事證，阮男說詞與其事實證據相符，未違國安法，但仍觸犯入出國及移民法之「未經許可入國罪」，法定刑度為5年以下有期徒刑、拘役，或科或併科50萬元以下罰金。

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