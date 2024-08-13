穿越性車流搶快 北市「交通友善區」設施降車速

台北市大安區大學里去年試辦「交通友善區」計畫，利用停車格位區隔車行、人行動線的彎曲路形設計，讓穿越的車輛降速。（台北市交工處提供）

2024/08/13 21:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市大安區大學里去年試辦「交通友善區」計畫，透過改造路型讓車輛降速，增加行人步行空間，獲得不錯迴響，鄰近的古莊里、龍泉里，以及信義區鄰基隆路的嘉興里跟進辦理，希望讓居民踏出家門的第一步是安全的人行道而不是車道。

被辛亥路一段、新生南路三段、羅斯福路三段包圍的大學里，筆直的巷弄成為汽機車的穿越捷徑，車速快威脅居民行的安全；里長吳沛璇去年7月提出設置友善交通區建議，交通局協助將路口縮小、因地制宜設彎曲道路、車道縮窄、組裝式減速丘及楔型標線等設置，將速限從30降到20，輔以調整路口停車位、彩色標記行穿線及路口行人護欄等方式，強化行人路口安全。

交通局成果報告調查居民反映，事故件數下降約22％，民眾對車輛降速及步行安全友善感受度都超過8成5；交通局表示，大學里的成效讓10個里有意跟進，其中鄰近的古莊里、龍泉里，以及信義區鄰基隆路的嘉興里已開始與里長進行方案溝通，進行實質規劃；古莊里長吳宗雄表示，里內都是住宅區，有4個場館，希望能提供居民一條到場館活動的安全人行空間。

龍泉里長龐維良表示，里內有許多知名店家，外送車輛多，希望透過道路改造，讓外送車輛降車，商圈與社區安全都能獲得保障；嘉興里長鄭智耀表示，基隆路車流量大，騎樓又被機車停放，希望以各種設施調整，讓居民踏出家門的第一步是安全的人行道而不是車道。

台北市大安區大學里去年試辦「交通友善區」計畫，以黑黃相間的組裝式減速丘，讓車輛降速。（台北市交工處提供）

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