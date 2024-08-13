彭振聲涉京華城案圖利罪嫌重大 簡舒培揭2大意義：柯文哲難逃被告身份

前台北巿長柯文哲因京華城容積案被控圖利，北檢以被告身分傳喚前北市副市長彭振聲（見圖），民進黨台北市議員簡舒培表示，柯文哲也難逃被告身份。（資料照）

2024/08/13 15:47

〔記者詹湘淇／台北報導〕民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期身陷政治獻金申報不實、京華城容積案爭議，台北地檢署昨上午傳喚前北市副市長彭振聲，認為彭涉違反貪污治罪條例中的圖利罪嫌重大，訊後請回但限制出境出海及住居。民進黨議員簡舒培表示，這代表京華城案調查進度已逐漸接近核心，且彭相當配合調查，若彭是被告，時任北市府最高行政首長柯文哲也難逃被告身份。

簡舒培表示，平時最喜歡在鏡頭下的柯文哲，昨日一反常態笑不出來，還臭臉嗆媒體「這樣我會發脾氣」，很多人認為是政治獻金爭議所致，但她認為柯臉色鐵青的主因，是北檢以「被告」身份傳喚彭振聲。

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簡舒培分析，北檢以被告身份傳喚彭振聲並限制出境出海及住居，代表兩個意義：第一，京華城、北士科爭議案的調查進度已逐步接近核心，也就是時任最高行政首長柯文哲本人；第二，檢察官認為彭涉嫌重大卻能不羈押，代表彭相當配合調查，不當余文，更避免成為李述德。

簡舒培說明，京華城案是由柯文哲接受陳情、交辦都發局、核定提請都委會研議，最後由柯蓋章核定決行送給京華城20%都更容積獎勵，彭振聲日前也坦承「都更容獎是最高行政首長的裁量權」，換句話說，若副市長彭振聲是被告，那時任北市府最高行政首長柯文哲也難逃被告身份。

簡舒培說，柯曾說「貪污來自縱容，長官不可能不知情」，如今當年下屬彭振聲涉嫌瀆職、圖利，身為長官的柯文哲難道還要裝傻一聲不吭嗎？先前柯面對她所提出的親簽公文質疑時，都以「不用理會」、「不必配合作秀」迴避爭議，希望柯未來面對檢察官時，也能以一樣的氣魄回應「不需理檢察官」。

民進黨台北市議員簡舒培。（資料照）

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